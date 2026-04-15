Salariile vor fi majorate în funcție de trei indici, inclusiv creșterea economică și inflația. Ministrul Muncii: „Salariile în sistemul bugetar vor trebui să crească”.

Ministrul Muncii anunță trei criterii esențiale ce vor fi luate în calcul pentru creșterea veniturilor bugetarilor. „Salariile în sistemul bugetar vor trebui să crească”, spune Florin Manole.

Trei criterii esențiale luate în calcul pentru creșterea veniturilor bugetarilor. Ministrul Muncii: „Salariile în sistemul bugetar vor trebui să crească”.|Foto: DepositPhotos.com

Salariile în sistemul bugetar vor trebui să crească în baza unui mecanism bazat pe un cuantum stabilit de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, raportat la creșterea economică, nivelul inflației și anvelopa bugetară, a anunțat, miercuri, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, la Antena 3.

„Vor trebui să crească și salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creștere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creșterea economică, nivelul inflației, anvelopa bugetară pe care o avem și pe care România și-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu”, a afirmat ministrul Muncii, citat de Agerpres.ro

Creșteri pentru cei cu salarii mici

Potrivit acestuia, principalele creșteri în sistemul bugetar ar trebui să fie pentru aceia cu salariile cele mai mici.

„Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creșteri foarte mari. Dorința mea va fi ca principalele creșteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici și care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate și în sistemul de educație, în cazul legii salarizării.

Dacă se vor identifica situații, și până acum s-au identificat puține, în care unele dintre venituri au ieșit cu mult din grila anterioară, ele vor fi înghețate, dar nu vor fi scăzute, a adăugat Manole.

Legea salarizării, adoptată în 2026

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, pe 9 aprilie, că este important ca proiectul legii salarizării să fie adoptat în acest an, pentru a avea o „țintă” privind modul în care se pot rezolva inechitățile în administrație, menționând că durata de implementare poate fi de câțiva ani.

„Pe partea de salarizare, evident că ceea ce este important de înțeles, inclusiv cu Comisia Europeană, Comisia vrea să vadă că România face această consolidare bugetară în continuare, deci discutăm de un spațiu fiscal care va fi limitat de resursele pe care le avem la dispoziție.

Există un procent din produsul intern brut care este gândit pentru a reflecta cheltuielile de personal. Pe măsură ce PIB-ul crește, evident, spațiul fiscal pentru cheltuielile de personal crește. Și, atunci, este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o țintă de cum s-ar putea rezolva inechitățile în administrație, cam care ar fi salariile, comparații între familiile ocupaționale, cam care ar fi coeficienții”, a afirmat, recent, Pîslaru, întrebat în legătură cu faptul că adoptarea unei noi legi a salarizării este jalon în PNRR și deficitul bugetar nu ar suporta aplicarea ei.

Potrivit calendarului, a completat Pîslaru, proiectul va fi foarte curând pus în dezbatere de către Ministerul Muncii, după discuțiile cu familiile ocupaționale, cu Ministerul de Finanțe.

