Salariul minim brut, majorat la 4.325 de lei de la 1 iulie: Câți bani vor primi în plus angajații?

Salariul minim crește din iulie la 4.325 lei. Peste 1,7 milioane de angajati vor primi mai mulți bani.

Guvernul a aprobat joi majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei pe lună, începând cu 1 iulie 2026, potrivit unui anunț al Ministerului Muncii.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut.

Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, a mai precizat Ministerul Muncii.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați, potrivit Ministerului Muncii.

Astfel, după plata taxelor și aplicarea deducerii de 200 de lei, salariul minim net va ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei în mână pentru angajați.

