Românii, „curentați” de scumpirile la energie electrică. Cât a crescut prețul într-un an?

Odată cu eliminarea plafonării la energie, curentul electric s-a scumpit îngrijorător de mult.

Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creștere de preț din ultimul an, cu o majorare de 57,2% în martie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval la cafea, prețul acesteia urcând cu 23,29%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 14,23% față de anul trecut, în vreme ce prețurile la fructe și conservele din fructe sunt mai mari cu 11,79%.

Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,16%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,69%, la pâine, 9,86%, și la carnea de bovine, 11,47%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.



Potrivit statisticii, ouăle și-au mărit tariful în acest interval cu 14,63%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,74%, iar cel al vinului cu 6,19%.

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt, cu 7,91%, la ulei, +7,31%, la citrice, +9,35%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,08%.

Ce s-a ieftinit în ultimul an?

INS menționează că există și reduceri de preț în martie comparativ cu martie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofii (-11,08%), fasolele boabe și alte leguminoase (-5,01%), făina (-3,38%) și mălaiul (-1,78%).

O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,52%).

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din martie continuă să se mențină la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 57,2%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (9,89%), tutun și țigări (7,42%).

Tot mai scump să fii bolnav și să circuli în România

Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în martie, cu 4,13%, iar combustibilii cu 12,93% însemnând o creștere cu 8,74 puncte procentuale față de creșterea pe care au avut-o în luna februarie 2026 la perioadă.



În perioada martie 2026 - martie 2025, s-a înregistrat și o singură scădere de preț, respectiv la gaze, cu 7,08%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în martie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 15,49%, cele de igienă și cosmetică, cu 14,12% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,68%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 13,55%, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 13,91%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,26%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%.

Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 7,49%.

Tarifele serviciilor poștale care își reduseseră cotele în lunile anterioare, de această dată, în martie 2026 față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,79%.

INS precizează că în calculul inflației începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare.

CITEȘTE ȘI: