Prețurile vor continua să crească: inflația va ajunge la 9,8% la începutul verii, avertizează BNR

Banca Centrală semnalează o „înrăutățire a perspectivei inflației” în urmăoarea perioadă, astfel că prețurile vor continua să crească, iar la început de vara rata inflației se va apropia de 10%.

Conform prognozei actualizate de Banca Națională a României, în trimestrul 2 al anului, adică în perioada aprilie – iunie 2026, inflația va crește peste așteptări.

Față de prognoza inițială, publicată în 17 februarie, BNR a revenit asupra perspectivei inflației cu o nouă analiză ce arată o creștere de aproape 10% în iunie 2026 și o revenire mult mai lentă a ratei inflației spre finalul anului, la 3,9%.

„Rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,8 la sută în iunie și să se situeze la 3,9 la sută în decembrie 2026, față de valorile de 9,2 la sută, respectiv, 3,7 la sută anticipate anterior pentru aceleași momente de referință, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9 la sută, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027”, arată membrii Consiliului BNR în analiza publicată vineri.

Astfel, prețurile vor continua să crească accentuat în perioada următoare, iar redresarea economică va fi resimțită mult mai târziu.

Banca Națională a României oferă și câteva explicații în acest sens, legate de expirarea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, dar și de creșterea salariului minim, măsuri ce se vor resimți în costuri și prețuri finale majorate.

„Au fost exprimate preocupări legate de dinamica viitoare a costurilor cu forța de muncă, având în vedere evoluția recentă și anticipată a inflației și a așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, precum și majorarea salariului minim brut pe economie din 1 iulie 2026 și decalajele persistente dintre cererea și oferta de forță de muncă în anumite domenii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat”, conform analizei Băncii Naționale a României.

Incertitudini legate de expirarea schemei de plafonare a prețului gazelor și efecte pe piața energiei

„Responsabile de ascensiunea ratei anuale a inflației din trimestrul II 2026 sunt în principal efectele de bază ce se vor manifesta pe segmentul energie, precum și mărirea cotațiilor unor mărfuri și eliminarea la 1 aprilie 2026 a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază”, spune analiza citată.

Incertitudinile legate de expirarea schemei de plafonare a prețului la gaze pentru consumatorii casnici și posibila scumpire a energiei sunt alte aspecte semnalate de Consiliul BNR.

În acest fel, balanța riscurilor induse de factori pe partea ofertei rămâne însă înclinată în sens ascendent, au convenit membrii Consiliului, evocând incertitudinile asociate implicațiilor expirării la 1 aprilie 2026 a schemei de plafonare a prețului la gazele naturale pentru consumatorii casnici, dar și posibilele efecte indirecte mai mari ale scumpirii energiei, precum și traiectoria potențială a cotației petrolului, în contextul actualelor tensiuni geopolitice.

Creșterea cotelor de TVA și majorarea taxelor, impact puternic asupra economiei în 2026

Dinamica anuală a inflației de bază va rămâne însă marcată până la mijlocul anului curent de efectele tranzitorii peste așteptări exercitate de majorarea cotelor de TVA.

„Activitatea economică va resimți intens și în prima jumătate a anului 2026 efectele măsurilor de consolidare bugetară și ale nivelului ridicat al ratei anuale a inflației – afectând prioritar venitul disponibil real al populației –, dar se va redresa apoi și își va accelera mai evident creșterea în 2027 comparativ cu previziunile precedente, în principal pe fondul influențelor venite din utilizarea fondurilor europene”, potrivit analizei citate.

Fondurile europene pot contrabalansa efectele produse de măsurile de austeritate impuse de Guvern

În acest context, consumul gospodăriilor populației va înregistra o creștere „foarte modestă” în anul curent.

În același timp, BNR menționează că incertitudini rămân asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare.

Membrii Consiliului au subliniat importanța atragerii și utilizării la maximum a fondurilor europene, îndeosebi a celor aferente PNRR, ce sunt esențiale în actuala conjunctură pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale măsurilor fiscale adoptate de Guvern.

