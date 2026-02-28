UE reacționează la criza din Iran și face apel la reținere: „Evoluțiile sunt extrem de îngrijorătoare”.

Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului.

UE reacționează la criza din Iran și face apel la reținere: „Evoluțiile sunt extrem de îngrijorătoare”.

„Rămânem în contact strâns cu partenerii noștri din regiune”, subliniază cei doi lideri, reafirmându-și „angajamentul neclintit față de protejarea securității și stabilității regionale”.

Potrivit acestora, asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada și mai mult tensiunile sau ar putea submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță critică.

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului „criminal” din Iran și ale Gărzilor Revoluționare și a promovat constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată, se mai spune în declarația comună.

Apel pentru respectarea „deplină” a dreptului internațional

„În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune se pot baza pe sprijinul nostru deplin.

Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul international”, îndeamnă Ursula von der Leyen și Antonio Costa în mesajul comun.

Mai multe companii aeriene au suspendat temporar zborurile spre Israel și alte destinații în contextual escaladării situației în Orientul Mijlociu.

