Crește salariul minim. Ministrul Muncii: Într-o săptămână va fi aprobată mărirea

Ministrul Muncii, Florin Manole a anunțat că, într-o săptămână va fi aprobat actul care prevede creșterea salariului minim.

Salariul minim pe economie din România va crește anul acesta | Foto: monitorulcj.ro

Actul normativ care prevede creşterea salariului minim va fi aprobat într-o săptămână sau două, astfel încât să intre în vigoare după cum a agreat coaliţia anul trecut, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, joi, 19 februarie 2026, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare.

Cât va fi salariul minim?

„Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi (19 februarie - n. red.), la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim", a declarat Florin Manole.

Salariu minim brut ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi aprobat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: