Scumpiri de până la 60% într-un an. Curentul și cafeaua sunt în topul creșterilor de preț.

România a fost lovită de un val de scumpiri în ultimul an. Prețul energiei electrice a crescut cel mai mult.

Foarte multe produse și servicii s-au scumpit în ultimul an | Foto: DepositPhotos.com

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit ușor față de luna precedentă (decembrie 2025), cu 0,44%, în timp ce creșteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao și cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum și la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate luni, 16 februarie 2026.





În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate scumpiri la fructe proaspete, cu un plus de 17,14% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025.

Ce s-a ieftinit?

Scăderi de preț, de la un an la altul, au fost înregistrate la cartofi, cu 10,77%, la fasole boabe și alte leguminoase, cu 3,52%. De la o lună la alta, în ianuarie, cele mai mari scumpiri s-au consemnat la alte legume și conserve de legume, cu 4,26%, și la legume și conserve de legume, cu 3,58%. Ieftiniri au fost înregistrate la brânză de oaie (telemea), de 0,06%, precum și la mălai, de 0,03%.



În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află energia electrică și energia termică, aceasta din urmă înregistrând o creștere anuală de 15,61%, precum și cărțile, ziarele și revistele, cu 10,10%. Nu au fost consemnate scăderi de preț în ritm anual. Comparativ cu luna anterioară, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la combustibili, cu 1,82%, și la tutun și țigări, cu 1,17%. Ieftiniri au fost consemnate la gaze, de 0,82%, precum și la energia electrică, de 0,44%.



În sectorul serviciilor, cele mai importante majorări de preț au fost consemnate la transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 24,40% în ultimul an, la apă, canal, salubritate, cu 17,59%, și la serviciile de igienă și cosmetică, cu 17,75%. În schimb, serviciile poștale s-au ieftinit cu 3,44%.



De la o lună la alta, în ianuarie, scumpiri semnificative s-au înregistrat la transportul aerian, cu tarife în creștere de 9,78%, și la serviciile de apă, canal, salubritate, cu 9,08%. În schimb, abonamentele de transport urban s-au ieftinit cu 0,16%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: