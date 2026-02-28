Continuă lucrările la metroul Clujului. Emil Boc: „Dacă au intrat «cârtițele» în subteran, înseamnă că toate aspectele legate de proiectare au fost rezolvate”.

Lucrările la metroul din Cluj vor continua conform soluțiilor oferite de specialiști în etapa de proiectare. „Odată intrate în subteran, acele «cârtițe» nu se mai opresc”, spune Emil Boc.

Recent, constructorul metroului din Cluj anunța că lucrările pentru piloții plastici la puțul de lansare a TBM-urilor a depășit pragul de 50%.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, edilul Clujului Emil Boc a declarat că proiectul metroului va continua în baza proiectului realizat de specialiști, în cadrul contractului în vigoare semnat cu statul român.

Astfel, partea de proiectare elimină riscurile prezente și viitoare pentru realizarea acestui proiect.

„Lucrările la metroul Clujului continuă. Să fie foarte clar: metroul are contract de finanțare semnat cu statul român, lucrările sunt în fază de proiectare”, a anunțat Emil Boc în cadrul conferinței de presă.

Potrivit edilului, partea de proiectare nu este lipsită de dificultăți, dar din momentul în care așa-numitele „cârtițe”, adică cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine) vor intra în subteran pentru săpături, înseamnă că toate aspectele legate de proiectare au fost soluționate pozitiv:

„E poate cea mai complicată parte, mai grea decât partea de lucru în subteran. În momentul în care ai intrat în subteran înseamnă că toate problemele sunt rezolvate. Tocmai de asta răspunde partea de proiectare, cu studii geotehnice și analize. Pentru că odată intrate în subteran, acele «cârtițe» nu se mai opresc.

Evident că sunt dificultăți, ca în orice țară din lume în care se face metrou. Dar trebuie să proiectezi în așa măsură încât să te asiguri că nu există niciun risc. Se face doar cu aprobarea de către supervizor, pe baza proiectelor oferite de tehnicieni și de specialiști. Eu nu pot să le cer altceva decât legea le cere ca ei să respecte. Dar important este că acest proiect este plecat la drum și așa cum am mai spus, are contract semnat, care rămâne în vigoare.

Pe baza alocărilor făcute de Guvern în proiectul de buget, vom aloca în fiecare an, conform estimărilor pe care antreprenorul le face, sumele de bani necesare”, a explicat primarul Emil Boc.

Metroul, trenul metropolitan și centura metropolitană reprezintă soluțiile ce vizează descongestionarea traficului din Cluj și creșterea eficienței de mobilitate, a mai spus primarul Clujului. Proiectele sunt estimate la circa 4 miliarde de euro.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

