România, printre statele europene care au avut un declin al PIB-ului, în trimestrul trei

România, alături de alte trei state europene, a avut un declin al PIB-ului în trimestrul trei din 2025, în timp ce în Uniunea Europeană produsul intern brut a crescut cu 0,3%, iar în zona euro cu 0,2%.

România, printre țările europene ale căror economii au scăzut| Foto: monitorulcj.ro

România, Lituania, Finlanda și Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul trei din an.

Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și de 0,2% în UE, potrivit celor mai recente date publicate de oficiul european de statitstică Eurostat.

În același timp, România, Lituania, Finlanda și Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, semnalează Agerpres.ro

PIB în creștere VS. economii în declin

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în:

*Suedia - 1,1%

*Cipru - 0,9%

*Polonia - 0,8%

Singurele scăderi au fost înregistrate în:

*România și Lituania - minus 0,2%

*Finlanda și Irlanda - minus 0,1%

Sursa: Eurostat

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE, în trimestrul doi din 2025.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) și Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).

Creștere ușoară a numărului de angajați în UE

De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajați a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajați a crescut cu 0,1% în ambele zone.

Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,6% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro și de 0,4% în UE, în trimestrul doi din 2025.

Conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 față de T1.

Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6%, pe seria brută, și de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

