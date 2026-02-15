Emil Boc, mesaj de susținere după victoria clară a lui „U”: „Suntem mândri de voi!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj de felicitare echipei „U” Cluj, după victoria obținută în fața formației FC Csikszereda, scor 4–1.

Edilul a aplaudat prestația jucătorilor și a menționat importanța rezultatului în lupta pentru calificarea în play-off, dar a atras atenția că drumul nu este încă încheiat.

„Felicitări, băieți! Suntem mândri de voi! «U» ia o opțiune serioasă pentru play-off, dar mai este mult până departe. Haide «U»! Alături de voi, și la bine și la greu!”, a scris Emil Boc într-un mesaj publicat după meci.

Victoria împotriva celor de la FC Csikszereda întărește poziția Universității Cluj în clasament.

