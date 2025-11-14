Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”. Ce spune guvernatorul BNR despre cursul euro?

România nu are motive să majoreze TVA-ul de la începutul anului viitor, susține guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Care este situația cursului euro?

România nu are motive să majoreze TVA-ul de la începutul anului viitor, susține guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, el menționând că datele pe trei luni arată că direcția este una foarte bună.

De altfel, la finalul lunii trecute, premierul Ilie Bolojan a oferit asigurări că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va crește anul viitor.

Guvernatorul BNR a declarat că nu vede motive pentru o nouă creștere a TVA în 2026:

„Nu cred că se va majora TVA, nu există motive să-l majorăm”, a transmis, vineri, Mugur Isărescu în cadrul unei conferințe de presă.

„Direcția este foarte bună. Vor crește veniturile. Sprijinim programul guvernamental de corecție”, a adăugat guvernatorul Băncii Naționale a României.

Care este situația cursului euro?

Potrivit guvernatorului BNR, cursul de schimb euro/leu nu are cum să mai coboare sub 5 lei. În ultima perioadă, banca centrală nu a mai intervenit în piață.

„Poate e o dorință. Nu are cum să mai coboare. Sub 5 lei nu. Deci am spus că există o perioadă de relativă stabilitate a cursului determinată, pe de o parte, de intrările de capital, ca și intrările de fonduri europene. Eu pot să vă fac o declarație pe care de regulă nu o fac și nu o face nimeni la banca națională. Pot să vă spun că din vară aproape că n-am mai intervenit”, a spus Mugur Isărescu, întrebat de jurnaliști dacă am putea vedea o apreciere a monedei naționale.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, miercuri, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

BNR a revizuit la 9,6% prognoza de inflație pentru finalul anului

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp), potrivit raportului trimestrial asupra inflației, prezentat vineri de guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a subliniat că eliminarea plafoanelor la electricitate a urcat inflația cu 2-3 puncte. În plus, scumpirile la energie electrică, gaze naturale, servicii și bunurile alimentare procesate au fost mai mari decât creșterea TVA

Guvernatorul BNR a semnalat necesitatea creșterii absorbției fondurilor europene, aspect ce poate oferi un impuls considerabil economiei.

Astfel, Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 9,6% la finele anului curent, la 3,7% în decembrie 2026 și la 2,9% la orizontul proiecției, trimestrul III 2027, conform raportului trimestrial asupra inflației.

