România, printre statele cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, în 2024

Cinci state europene, printre care și România, au avut anul trecut cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE.

România se regăsește printre statele cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate din UE, anul trecut| Foto: monitorulcj.ro

Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 39.800 euro, reflectând o creștere de 5,2%, potrivit datelor publicate miercuri de oficiul european de statistică Eurostat.

Astfel, față de nivelul din 2023, de 37.800 euro, salariul mediu anual ajustat a crescut la 39.800 euro.

Dintre țările UE, cel mai mare salariu mediu anual ajustat pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost înregistrat în:

*Luxemburg - 83.000 euro,

*Danemarca - 71.600 euro

*Irlanda - 61.100 euro

Sursa: Eurostat

Conform Eurostat, în același timp, în rândul statelor membre UE, cel mai scăzut nivel al salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă a fost în:

*Bulgaria - 15.400 euro,

*Grecia - 18.000 euro,

*Ungaria - 18.500 euro,

*Slovacia - 20.287 euro

*România - 21.108 euro, comparativ cu 18.093 euro în 2023.

