România continuă să importe masiv: Deficitul comercial a depășit 24 de miliarde de euro
Deficitul comercial a crescut cu 1 miliard de euro în primele nouă luni din an și a ajuns la peste 24 miliarde euro.România importă masiv, iar deficitul comercial se adâncește |Foto: monitorulcj.ro
Deficitul balanţei comerciale în primele nouă luni ale anului a fost de 24,492 miliarde de euro, mai mare cu 1,004 miliarde de euro (+4,3%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
În perioada menționată, exporturile FOB au însumat 72,2 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 96,7 miliarde de euro, ambele consemnând creșteri de 4,2%.
În luna septembrie 2025, exporturile României au însumat 8,89 miliarde de euro, iar importurile s-au ridicat la 11,38 miliarde de euro, ceea ce a generat un deficit comercial de 2,48 miliarde de euro. Comparativ cu luna septembrie 2024, exporturile au crescut cu 9,2%, iar importurile cu 6,2%, potrivit INS.
Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse:
*mașini și echipamente de transport (46,4% la export și 36,4% la import)
*alte produse manufacturate (27% la export și 28,3% la import).
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie - septembrie 2025 a fost de 51,6 miliarde de euro la expedieri și de 69,7 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi și 72,1% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 20,6 miliarde de euro la exporturi și de 27 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi și 27,9% din total importuri.
