Deși șomajul în UE s-a stabilizat, România are cei mai mulți tineri care nici nu sunt angajați, nici nu studiază

Rata șomajului în Uniunea Europeană s-a stabilizat la 6%, iar creșterea economică a accelerat, în timp ce România deschide clasamentul statelor cu cei mai mulți tineri în afara sistemului de educație și a pieței muncii.

România are cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează.|Foto: Depositphotos.com

Potrivit unei analize publicate recent de oficiul european de statistică, în luna septembrie 2025, comparativ cu august 2025, rata șomajului în zona euro a rămas stabilă la 6,3%, în timp ce în Uniunea Europeană rata șomajului a rămas stabilă la 6%.

Eurostat estimează că 13,246 de milioane de bărbați și femei din UE, dintre care 11,003 milioane din zona euro, nu aveau un loc de muncă în luna septembrie a acestui an.

Deși șomajul în UE s-a stabilizat, România are cei mai mulți tineri care nici nu sunt angajați, nici nu studiază

În rândul statelor membre, cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregistrat în Spania (10,5%) și Finlanda (9,8%). La polul opus se situează Cehia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3%. România se situează imediat sub media din UE, cu o rată a șomajului de 5,9% în luna septembrie, aceeași ca în august, potrivit raportului citat.

Șomerii, conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

România se regăsește într-un top negativ al țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează.

Deși Uniunea Europană spune că vrea să reducă procentul de 11% sub 9% până în 2030 în cazul tinerilor aflați în afara sistemului de educație și a pieței muncii, doar 11 din 34 de țări europene au atins deja acest obiectiv în 2024.

Conform unui raport publicat de Eurostat în luna mai 2025, 1 din 5 tineri români nu lucrează și nu studiază:

*România - 19,4%,

*Italia - 15,2 %,

*Serbia - 14,9 %,

*Lituania - 14,7 %,

*Grecia - 14,2 %

*Bulgaria - 12,7 %.

Sursa: Eurostat

Proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din UE care nu erau angajate și nu urmau niciun program educațional sau de formare profesională în 2024 a variat de la 5% în Olanda la 19% în România, potrivit Eurostat.

În general, țările din Europa de Sud și Europa de Sud-Est au cele mai ridicate rate (NEET) ale tinerilor care nu muncesc și nici nu studiază. Două motive esențiale stau la baza ratelor NEET: tinerii sunt fie șomeri, fie în afara forței de muncă.

Potrivit datelor oficiale, în 2024, din cei peste 8,3 milioane de persoane care reprezentau populația activă a României, 451.000 erau șomeri, în timp ce rata de ocupare a tinerilor era sub 20%.

Conform datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS), numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creștere față de luna precedentă (481.000 de șomeri), dar și comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de șomeri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: