U-BT, în fața unor meciuri de foc în Liga Adriatică!

U-Banca Transilvania începe seria din sferturile de finală ale Ligii Adriatice pe terenul celor de la Buducnost VOLI Podgorica, într-un nou duel între două echipe care s-au întâlnit deja de trei ori în acest sezon. Echipa ardeleană va da piept cu formația locală într-un meci programat pe 5 mai, ora 19:45, în Sala „Morača”.

Va fi pentru a patra oară în acest sezon când cele două echipe își vor măsura forțele și pentru a doua oară când se vor întâlni într-o fază eliminatorie.

Pe 11 martie, alb-negrii i-au învins pe muntenegreni, chiar pe terenul acestora, scor 100-82, în optimile de finală ale BKT EuroCup, la capătul unui meci dominat în totalitate.

De atunci și până la meciul de marți, U-Banca Transilvania și Buducnost VOLI Podgorica s-au duelat de două ori în Top 8-ul Ligii Adriatice. Muntenegrenii au avut câștig de cauză în ambele manșe, impunându-se cu 94-89, la Podgorica, respectiv 110-72 în BTarena.

Dacă în meciul tur, programat la doar trei zile după victoria noastră din optimile BKT EuroCup, echipa câștigătoare s-a decis la ultimele faze, în returul din BTarena lucrurile au stat diferit. Muntenegrenii au profitat de absențele lui Russell, Creek și Richard și, înscriind 23 de triple din 35 încercate, s-au impus categoric la finalul celor 40 de minute.

Încă trei meciuri între cele două echipe

Sferturile de finală se joacă după sistemul „cel mai bun din 3 partide”. Fiindcă au încheiat în Top 8 cu o poziție mai sus decât echipa clujeană, respectiv pe locul 4, viitorii adversari ai echipei lui Mihai Silvășan vor beneficia de avantajul terenului propriu. Programul partidelor:

Meciul 1 : Marți, 5 mai, ora 19:45, Sala „Morača”

: Marți, 5 mai, ora 19:45, Sala „Morača” Meciul 2 : Vineri, 8 mai, ora 20:00, BTarena

: Vineri, 8 mai, ora 20:00, BTarena *Meciul 3 (dacă este cazul): Joi, 14 mai, ora 20:00, Sala „Morača”

Înaintea seriei din competiția regională, cele două formații s-au impus în minimul de partide în fazele eliminatorii ale campionatelor interne. U-Banca Transilvania a trecut de CSU Sibiu cu 3-0 la general în sferturile de finală ale LNBM, în timp ce Buducnost, calificată automat în semifinalele principalei competiții interne din Muntenegru, s-a calificat în finală după 2-0 la general cu Mornar Bar.

„Ne dorim foarte mult să câștigăm acest meci. Întâlnim o echipă care joacă un baschet foarte fizic. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Îi cunoaștem bine, am jucat de trei ori până în acest moment cu ei și, până la urmă, e un meci de Play-Off al Ligii Adriatice. Ne-am dorit să fim aici și ar fi o foarte mare performanță să reușim o accedere în semifinale.

Băieții își doresc și ei să evolueze la un nivel înalt. Vom fi la acest meci fără Karel Guzman, care probabil va trebui să stea o perioadă mai lungă, însă suntem optimiști, chiar dacă ne lipsesște forța lui fizică”, a spus Mihai Silvășan, înaintea partidei.

