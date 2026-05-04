Măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul școlilor din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea: „Drumul spre școală nu trebuie să fie un risc”.

Clujul aplică măsuri concrete de siguranță în jurul școlilor din municipiu: de la treceri de pietoni supraînălțate și limitări de viteză la extinderi de trotuare și noi treceri de pietoni.

Anunțul a fost făcut de viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, care semnalează că noile reglementări vor fi implementate în fiecare școală de cartier.

„Am plecat de la probleme reale din teren: viteză ridicată în apropierea școlilor, vizibilitate scăzută la trecerile de pietoni și trotuare ocupate sau insuficiente. Drumul spre școală nu trebuie să fie un risc, iar siguranța copiilor reprezintă o prioritate”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

„Am stabilit și am impus implementarea unor măsuri concrete de siguranță în jurul școlilor din Cluj-Napoca

În ultimele luni, m-am implicat direct în implementarea unui set clar de măsuri pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ, în colaborare cu Poliția și colegii de la Siguranța Circulației.

Am plecat de la probleme reale din teren: viteză ridicată în apropierea școlilor, vizibilitate scăzută la trecerile de pietoni și trotuare ocupate sau insuficiente”, anunță viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Pe baza acestor situații, au fost aplicate intervenții punctuale:

*treceri de pietoni supraînălțate și mai vizibile

*limitări de viteză și zone rezidențiale

*stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor

*extinderi de trotuare și accesuri securizate

*noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie

„Intervențiile se văd deja la „Octavian Goga”, „Ion Creangă” și „Liviu Rebreanu”, dar și în alte zone din oraș. Până acum, măsurile au ajuns la peste 20 de unități de învățământ și perimetrele din jurul acestora”, a adăugat Dan Tarcea în mesajul citat.

Proiectul de creștere a siguranței în jurul școlilor din municpiu continuă etapizat, în fiecare cartier.

