Echipa antrenată de Cristi Dulca a reuşit promovarea cu trei etape înainte de finalul sezonului!

Echipa feminină a Universităţii Cluj a reuşit matematic promovarea în Liga a 2-a după ce a câştigat pe terenul celor de la Student Sport Alba Iulia, scor 5-0.

Cristi Dulca a participat alături de România la Campionatul Mondial din 1998 | Foto: Ana GREAVU / monitorulcj.ro

Echipa preluată de Cristi Dulca în luna noiembrie a anului trecut şi-a asigurat matematic promovarea în liga a doua în urma golurilor marcate de Florentina Iancu (dublă), Raluca Borodi (dublă) şi Valentina Mesarăş.

La primul său an în competiţiile oficiale, gruparea de pe malul Someşului şi-a impus superioritatea în Seria 1 a celui de-al treilea eşalon, reuşind să rămână, până la acest moment, neînvinsă, cu un bilanţ remarcabil de 12 victorii şi o remiză.

Cu victoria de la Alba Iulia, "şepcile roşii" nu mai pot fi ajunse de ocupanta locului secund, CS Vâlcea şi vor juca fără presiune în ultimele trei etape.

