Manuale școlare gratuite pentru copii: Din 2027, statul va asigura auxiliarele, jocurile și materialele educaționale pentru antepreşcolari și preşcolari

Statul va asigura în mod gratuit manuale, inclusiv materiale auxiliare și jocuri, pentru antepreşcolari, preşcolari şi personalul didactic. Măsura se va aplica din anul școlar 2027-2028.

În aprilie 2025, un proiect de lege depus în Parlament prevedea asigurarea gratuită de către Ministerul Educației a manualelor școlare și/sau materialelor didactice alternative pentru copiii din clasa pregătitoare.

Conform noilor modificări aduse proiectului, statul va fi obligat să asigure, în mod gratuit, materiale didactice auxiliare, jocuri/jucării, caiete de lucru şi alte materiale didactice, conforme curriculumului naţional, în format tipărit şi digital, pentru antepreşcolari și preşcolari.

Ministerul Educaţiei va asigura, în mod gratuit o serie de materiale pentru antepreşcolari/preşcolari şi personalul didactic, prevede un proiect de lege adoptat la începutul lunii aprilie de plenul Camerei Deputaţilor. Recent, proiectul a fost publicat în Monitorul Oficial, semnalează Edupedu.ro

Astfel, potrivit proiectului, care modifică articolul 93 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, antepreşcolarii/preşcolarii/elevii şi personalul didactic de predare din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat şi confesional beneficiază de manuale şcolare gratuite.

De asemenea, în baza noilor prevederi, copiii vor beneficia de jocuri/jucării, caiete de lucru şi alte materiale didactice, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.

Inițiatorii proiectului arătau că această intervenție legislativă vine după ani în care prevederile privind gratuitatea educației nu au fost aplicate complet.

„În practică, Ministerul Educației nu asigură manuale sau alte materiale didactice pentru acest nivel”, se arată în document. În lipsa acestora, costurile au fost transferate către părinți, ceea ce a generat inechități.

Ministerul Educaţiei va asigura în mod gratuit, din anul școlar 2027 – 2028, pentru elevii clasei pregătitoare din învăţământul de stat, particular şi confesional materiale didactice alternative, jocuri didactice, precum şi cărţi educative, fişe de lucru adecvate unităţilor tematice studiate, caiete de lucru şi alte materiale didactice conforme curriculumului naţional, în format tipărit şi digital.

Aproximativ 190.000 de elevi sunt înscriși anual în clasa pregătitoare, iar costul estimat al materialelor este de circa 100 de lei pe elev pe an. Bugetul total ar ajunge la aproximativ 19 milioane/an.

De asemenea, cadrele didactice vor putea utiliza la clasă, pe lângă manuale, și jocuri, caiete de lucru, materiale didactice și resurse educaționale deschise.

