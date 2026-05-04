Peste 130 de medici, implicați în proiectul dedicat instruirii în domeniul îngrijirii nou-născutului cu patologie severă, la Spitalul Județean de Ugență Cluj: scenarii clinice complexe și sesiuni intense de exersare practică

Program important dedicat instruirii în domeniul îngrijirii nou-născutului critic în Terapie Intensivă, finalizat cu succes de Spitalul Județean de Urgență Cluj. Scenariile clinice complexe și sesiunile intense de exersare practică, parte a unui proiect finanțat din PNRR, au implicat peste 130 de medici din România și Rep. Moldova.

Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Cele cinci sesiuni de instruire, organizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, au vizat atât competențele clinice, protocoalele aferente cât și o exersare practică intensă.

Spitatul Județean de Urgență Cluj a finalizat cu succes sesiunile de instruire în domeniul îngrijirii nou-născutului cu patologie severă, parte a proiectului cu finanțare PNRR destinat îngrijirii nou-născutului critic în terapie intensivă

Cele cinci sesiuni de instruire s-au concentrat pe dezvoltarea competențelor practice esențiale în gestionarea situațiilor critice imediate și au abordat teme precum reanimarea și stabilizare neonatală în sala de naștere, pregătirea pentru transport neonatal, asigurarea suportului respirator pentru nou-născuți și optimizarea programelor de screening pentru nou-născuți.

Centru de formare și echipamente medicale de ultimă generație

„Proiectul de finanțare implementat de SCJU Cluj s-a axat pe îmbunătățirea calității actului medical pentru nou-născuții aflați în stare critică prin dotarea compartimentului de terapie intensivă nou-născuți cu echipamente medicale de ultimă generație, amenajarea și dotarea unui Centru de formare, optimizarea programelor de screening pentru nou-născuți și organizarea a cinci sesiuni intensive de formare teoretică și practică, destinate profesioniștilor în domeniu”, a declarat dr. Claudia Gherman, manager al SCJU Cluj.

Sesiunile de formare, coordonate de către 12 experți recunoscuți la nivel național și internațional|Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Activitatea de instruire medicală a fost organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (SCJU), prin Secția Clinică Neonatologie I.

Secția Clinică Neonatologie I este o secție de nivel III, având competențe în gestionarea cazurilor de nou-născuți cu patologii severe din județul Cluj și județele limitrofe.

„Alături de dezvoltarea competențelor personalului propriu suntem în egală măsură interesați de formarea unei rețele de specialiști în domeniu în întreaga regiune de responsabilitate, atât din zona prespitalicească cât și cea spitalicească, care să contribuie la salvarea și îmbunătățirea calității vieții nou-născutului cu patologie severă”, a adăugat managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, dr. Claudia Gherman.

Participanții - 131 de medici rezidenți și specialiști în neonatologie, pediatrie, ATI, medicină de urgență și medicină de familie din 15 județe ale țării și Republica Moldova - au parcurs scenarii clinice complexe și sesiuni intense de exersare practică, vizând stăpânirea manoperelor și utilizarea corectă a echipamentelor medicale de ultimă generație. Sesiunile de formare au fost coordonate de către 12 experți recunoscuți la nivel național și internațional, proveniți din centrele universitare din țară.

