Investiție de 1,76 de milioane de lei, bani europeni, pentru sprijinul persoanelor vulnerabile, în Apahida. Primar Cristina Belce: „Mergem direct către oameni”.

Finanțare europeană de peste 1,7 milioane de lei pentru sprijinul persoanelor vulnerabile din Apahida. Proiectul dezvoltat de administrația locală permite asigurarea serviciilor sociale și medicale direct în teren.

Foto: Cristina Belce - Facebook

Primarul Cristina Belce a anunțat semnarea unui contract cu finanțare europeană de 1,76 milioane de lei pentru asigurarea serviciilor sociale și sprijin direct pentru oameni, în teren.

„Nu mai așteptăm ca oamenii să vină la instituții. Mergem noi către ei”, spune primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Concret, proiectul vizează persoanele care nu au acces la servicii de bază și va facilita intervenții directe în cazurile necesare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

În aceste sens, va fi înființată o Echipă Comunitară Integrată, care va acționa direct în teren:

„1.762.000 de lei, finanțare europeană pentru un proiect dedicat persoanelor vulnerabile din comunitatea noastră care nu au acces la servicii de bază.

Am semnat astăzi contractul de finanțare pentru înființarea Echipei Comunitare Integrat în Comuna Apahida”, a anunțat Cristina Belce, primarul comunei Apahida, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Fondurile vor fi alocate după cum urmează:

*500.181 de lei - îmbunătățirea condițiilor de locuire

*248.828 de lei - pachete alimentare pentru copiii vulnerabili

*914.124 de lei - servicii oferite de echipa comunitară

*echipamente și amenajarea spațiului de lucru

Astfel, proiectul european vizează sprijin direct, în teren, prin intervenții adaptate fiecărei familii.

„Nu mai așteptăm ca oamenii să vină la instituții. Mergem noi către ei. Continuăm să aducem finanțări care se transformă în sprijin real pentru oameni”, a adăugat primarul Cristina Belce.

Contractul a fost semnat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Familiei, iar implementarea se va desfășura până în 2029.

CITEȘTE ȘI: