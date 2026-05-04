Ultimele negocieri înainte de moțiunea anti-Bolojan. Mai mulți parlamentari anunță că nu vor susține demersul.

Partidele poartă negocieri pe ultima sută de metri în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, programată pentru marți. Șase parlamentari ai Partidului UNIT, care au intrat în Parlament pe listele POT, anunță că nu vor susține demersul.

Început de săptămână tensionat pentru partide: au loc ultimele negocieri înainte de moțiunea de cenzură anti-Bolojan programată pentru marți, 5 mai.

Moțiunea a fost semnată de 251 de palrmanetari, însă nu toate semnăturile depuse se vor transforma în voturi.

Pentru a fi adoptată, iar guvernul Bolojan să fie demis, sunt necesare 233 de voturi.

Liderii PSD poartă negocieri pentru a asigura voturile necesare moțiunii de cenzură anti-Bolojan. În același timp, liderii PNL au discuții paralele pentru a determina picarea moțiunii.

Miza negocierilor vizează voturile parlamentarilor din facțiunile SOS, POT și PACE.

Moțiunea depusă de PSD și partidul extremist AUR va fi votată marți în Parlament. Moțiunea a adunat 251 de semnături, potrivit anunțului făcut săptămâna trecută de liderul AUR, George Simion.

Mai mulți parlamentari anunță că nu vor susține demersul

Duminică seara, parlamentarii Partidului UNIT anunțau că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR, nu vor susține prin vot demersul de marți.

Cei șase parlamentari, intrați inițial în Parlament pe listele POT, acuză „o moțiune fără soluții”, notează HotNews.ro

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook de deputatul Andrei Csillag.

„Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să «aprindă lumina» în zone în care interesele vechi preferă întunericul”, potrivit sursei citate.

Cine sunt parlamentarii care nu vor vota moțiunea anti-Bolojan? Printre ei se regăsește și Aurora Simu, deputat de Cluj:

*Aurora Tasica Simu – președinte, deputat de Cluj

*Andrei Csillag – președinte executiv, deputat de Bistrița

*Dumitrița Albu, deputat de Diaspora

*Călin Groza, deputat de Maramureș

*Ștefan Borțun, senator de Tulcea

*Gheorghe-Petru Pîclișan, deputat de Botoșani

Dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan este demis. Dacă moțiunea va fi respinsă la vot, Sorin Grindeanu va fi cel care va deconta eșecul moțiunii, iar PSD ar putea ajunge în Opoziție.

Aritmetica parlamentară

PSD – 127;

AUR – 90;

PNL – 74;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 23.

PSD (127 de senatori și deputați) și AUR (90 de parlamentari) au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi. Dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea – numărul total ar fi de 258 de voturi.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi, iar șase parlamentari din Partidul UNIT au anunțat că nu vor vota moțiunea anti-Bolojan.

În același timp, PNL, USR și UDMR, au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan. Cele trei partide au 164 de parlamentari, la care se adaugă 17 deputați ai Minorităților Naționale – un total de 181 de voturi.

