Drona Primăriei în valoare de 40.000€ survolează Clujul la 120 de metri. Emil Boc: „Luăm stradă cu stradă, acoperiș cu acoperiș. Nimeni nu scapă!”

Colaj foto din timpul demonstrației organizate de Primăria Cluj-Napoca, surprinzând prezentarea dronei, imagini aeriene transmise în timp real și oficialii prezenți la eveniment. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Administrația locală din Cluj-Napoca a testat luni prima dronă din dotare, într-un zbor demonstrativ deasupra orașului, la o altitudine de aproximativ 120 de metri. Imaginile captate au fost transmise în direct în Sala de Sticlă a Primăriei, într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc.

Edilul a descris noul echipament drept „ochiul inteligent al orașului”, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren.

„Luăm stradă cu stradă, acoperiș cu acoperiș. Nimeni nu va mai construi ilegal în Cluj-Napoca. Intervenim cu drona și dublăm munca inspectorilor din teren”, a declarat Boc în timpul demonstrației.

Zbor demonstrativ peste zone „problematice”

Drona a decolat de pe parkingul Primăriei de pe Calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi neautorizate.

Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic, la intervale de câteva luni, pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației.

„Dacă apare o săpătură, un început de construcție, intervenim imediat. Soluția pentru ilegalitate este demolarea, după parcurgerea procedurilor legale”, a spus edilul.

Imaginile transmise de dronă au fost urmărite în direct în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Control asupra acoperișurilor și clădirilor cu risc

După survolul zonelor periferice, drona a fost direcționată spre centrul orașului, unde accentul a fost pus pe verificarea acoperișurilor clădirilor, inclusiv a celor istorice.

Autoritățile susțin că tehnologia permite identificarea rapidă a țiglelor desprinse, a elementelor degradate sau a altor riscuri care ar putea pune în pericol trecătorii.

„Până acum era greu să vezi exact starea acoperișurilor. Proprietarii nu permiteau întotdeauna accesul. Acum putem verifica din aer și preveni accidentele”, a explicat Boc.

Primarul a reamintit că proprietarii clădirilor sunt responsabili inclusiv penal dacă elemente ale imobilelor provoacă vătămări.

Drona va fi folosită de Poliția Locală Cluj-Napoca pentru verificări în teren și monitorizarea unor zone greu accesibile. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Nimeni nu scapă de ochiul orașului”

Discursul edilului a avut un ton ferm, insistând asupra ideii de control și sancțiune.

„Ochiul inteligent al orașului nu iartă pe nimeni. Nimeni nu scapă”, a afirmat acesta, referindu-se atât la construcțiile ilegale, cât și la depozitările necontrolate de deșeuri.

Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor clandestine, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri.

Monitorizarea șantierelor și a traficului

În cadrul demonstrației, drona a survolat și zona Borhanci, unde sunt în desfășurare proiecte de infrastructură, inclusiv hub-ul educațional și bazinul olimpic. Autoritățile au arătat cum pot verifica stadiul lucrărilor, prezența muncitorilor pe șantier și respectarea graficelor de execuție.

De asemenea, echipamentul a fost direcționat spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș.

Emil Boc, alături de Dan Tarcea și Marcel Bonțidean, la prezentarea dronei achiziționate de Primăria Cluj-Napoca, în cadrul demonstrației de zbor organizate în Sala de Sticlă. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Specificații tehnice și costuri

Drona achiziționată de Primărie este de producție europeană și a costat aproximativ 40.000 de euro. Conform datelor prezentate:

autonomie de zbor: până la 52 de minute;

rază de acțiune: aproximativ 40 km;

viteză maximă: până la 90 km/h;

altitudine maximă: până la 7000 m (operațional mult mai jos în oraș);

capacitate de transport: până la 6 kg;

dotări: cameră video de înaltă rezoluție, infraroșu și termoviziune.

Drona Primăriei Cluj-Napoca, prezentată în cadrul zborului demonstrativ deasupra municipiului. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Echipamentul este operat de doi polițiști locali autorizați, iar alți trei sunt în curs de certificare.

Utilizare inclusiv în situații de urgență

Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor.

De asemenea, ar putea fi utilizată pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile.

Asigurări privind viața privată

În contextul temerilor legate de supraveghere, primarul a ținut să sublinieze că utilizarea dronei este strict limitată.

„Nu folosim această dronă pentru supravegherea populației. Respectăm legislația privind protecția datelor și drepturile cetățenilor”, a declarat Emil Boc.

Acesta a făcut referire și la reglementările europene privind protecția datelor și inteligența artificială, insistând că tehnologia trebuie utilizată sub control strict și doar în interes public.

Parte din strategia de digitalizare

Achiziția dronei face parte din strategia de „smart city” a administrației locale, prin care Primăria urmărește digitalizarea serviciilor și eficientizarea intervențiilor.

Autoritățile consideră că utilizarea tehnologiei aeriene va reduce timpul de reacție, va crește capacitatea de control și va permite o mai bună gestionare a problemelor urbane.

Rămâne de văzut dacă „ochiul inteligent” invocat de primar va deveni un instrument eficient de administrare sau va stârni controverse legate de limitele supravegherii într-un oraș tot mai digitalizat.

