A fost inaugurat sediul RAR Cluj din Apahida. A costat peste 37 mil. lei.

Registrul Auto Român (RAR) Cluj are un sediu nou, în comuna Apahida. A fost inaugurat vineri, 6 martie 2026.

Sediu RAR Cluj a fost inaugurat astăzi, vineri, 6 martie 2026, iar de luni, 9.03.2026, cetățenii sunt așteptați într-o clădire modernă și dotată la cele mai înalte standarde tehnice și de confort, concepută special pentru a răspunde exigențelor.

„Fluxul autovehiculelor și al vizitatorilor este complet separat, dar clienții pot să observe întregul proces dintr-un loc special amenajat pentru a face șederea la RAR cât mai plăcută”, a transmis RAR într-un comunicat remis monitorulcj.ro.

Actualul sediu este situat în comuna Apahida, pe strada Libertății 303H, în apropierea Centurii Ocolitoare Vâlcele-Apahida și a râului Someșul Mic.

Schimbarea sediului a fost generată de necesitatea modernizării spațiilor destinate clienților, de extinderea zonelor de acces, dar și de creșterea numărului liniilor tehnice de lucru. În hală, acum sunt trei linii pentru verificări tehnice, comparativ cu cele două care erau disponibile în vechiul sediu.

Investiția nu a însemnat doar o clădire nouă, ci și retehnologizarea și modernizarea echipamentelor, scopul final fiind reducerea timpilor de așteptare pentru efectuarea programărilor și prestațiilor.

Suprafața totală a terenului: 20.000 mp

Suprafața construită: 1.178 mp

Suprafața desfășurată a clădirii: 1.559 mp

Suprafața utilă (sediu+cabină de pază): 1.448,68 mp

Suprafața halei de verificări tehnice: 761,36 mp

Suprafața sălii de așteptare pentru clienți: 53 mp

Suprafața spațiilor verzi: 4.239 mp

Suprafață circulații pietonale: 1.585 mp

Locuri de parcare: 111 (5 rezervate persoanelor cu dizabilități)

Peste 37 mil. lei pentru sediul RAR Cluj din Apahida

Durata efectivă a construcției a fost de 14 luni. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 37 mil. lei fără TVA, bani care au provenit din sursele proprii ale instituției.

„Această investiție confirmă faptul că Apahida are un rol tot mai important în Zona Metropolitană Cluj. Prin infrastructură modernă, prin atragerea de investiții majore și prin dezvoltarea unor obiective cu impact regional, comuna noastră devine un pol real de servicii și dezvoltare pentru întreaga zonă”, a notat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, la recepția lucrărilor.

Construcția este una modernă, dinamică, iar totul a fost proiectat pentru a facilita fluxul specific activităților noastre, dar și pentru ca angajații instituției să nu se intersecteze cu clienții în zonele care nu le sunt dedicate. Cu toate acestea, amplasamentul asigură transparența totală a procedurilor de verificare, prin intermediul geamurilor mari cu care a fost prevăzută sala de așteptare.

„Siguranța rutieră rămâne prioritatea noastră fundamentală. Fiecare verificare tehnică realizată aici înseamnă un pas în plus către drumuri mai sigure. Fiecare autovehicul evaluat corect înseamnă protecție pentru familii, pentru comunități și pentru viitor. Totodată, această investiție reflectă direcția strategică a RAR: digitalizare, eficiență operațională și apropiere de cetățean. Modernizarea infrastructurii merge mână în mână cu modernizarea proceselor. Ne dorim servicii mai rapide, mai simple și mai predictibile”, a declarat directorul general RAR, Mihai Alecu.

Strategia de dezvoltare a Registrului Auto Român include și construirea sau modernizarea sediilor reprezentanțelor teritoriale.

