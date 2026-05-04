Un nou maxim istoric pentru euro, înainte de moțiune: 5,19 lei, iar moneda națională continuă să se deprecieze

Euro a înregistrat un nou maxim istoric: 5,19 lei

Moneda națională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1998 lei, în creștere cu 5,81 bani (+1,1%) față de cotația precedentă, de 5,1417 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în creștere cu 4,11 bani (+0,93%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3965 lei.

Deprecierea leului vine în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă România: moțiuna anti-Bolojan susținută de PSD-AUR urmează să fie supusă votului în Parlament, marți, 5 mai.

Cursul leu/euro poate rămâne sub presiune până la apariția unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare post-moțiune, avertizează specialiștii.

„Creșterea cursului euro/leu la un maxim istoric, confirmată de cotația BNR de luni, a fost semnalată de piața interbancară încă dinaintea vacanței de 1 mai, când aprecierile adăugau deja aproape 1% peste cursul BNR de joi.

Saltul abrupt vine după o perioadă lungă de consolidare și reflectă o cerere de diversificare a resurselor financiare dinspre lei spre alte monede, în principal euro, sau chiar alte jurisdicții, într-un context de incertitudine politică. La aceste paliere, piața pare să fi găsit un echilibru fragil, în timp ce banca centrală pare pregătită mai ales pentru noi runde de volatilitate potențială în zilele următoare. Presiunea asimetrică actuală a pieței ar putea persista până la apariția unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare post-moțiune”, a declarat luni, pentru Agerpres.ro, consultantul Claudiu Cazacu.

