Lucrările sunt în grafic la Parcul din Apahida. Primar Cristina Belce: „Prinde contur tot mai frumos”.

Primarul Cristina Belce a mers vineri, 17 aprilie 2026, pe șantierul lucrărilor de reabilitare a parcului din Apahida, pentru a vedea stadiul intervențiilor.

„În acest moment, se lucrează la montarea ruloului de gazon natural, precum și la completarea pavajului pe alei și în zone de sub aparate de joacă pentru copii. Lucrările sunt în grafic, iar parcul începe să prindă contur tot mai frumos, transformându-se într-un spațiu modern și prietenos pentru comunitate. Pentru noi, este o prioritate să asigurăm parcuri moderne și spații de petrecere a timpului liber de calitate, în toate localitățile aparținătoare comunei Apahida. Astfel de investiții contribuie direct la creșterea calității vieții și la consolidarea unei comunități în care ne dorim să trăim cu toții”, a anunțat Cristina Belce, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ea a făcut un apel către toți cetățenii să respecte și să protejeze aceste investiții, care aparțin întregii comunități.

„Vă rog să ne sesizați de urgență atunci când sunteți martorii unor acte antisociale sau de distrugere a acestor spații. Împreună, putem păstra Apahida un loc curat, sigur și bine îngrijit”, a conchis Cristina Belce.

