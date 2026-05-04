Emil Boc: „Moțiunea de cenzură nu trebuie să arunce țara în criză fără soluție!” România plătește „vidul constituțional” și lipsa negocierii politice.

Primarul Clujului, Emil Boc, a făcut o analiză amplă a actualei situații politice, criticând atât cadrul constituțional, cât și modul în care partidele gestionează negocierile.

Emil Boc în timpul declarațiilor susținute pe tema situației politice și a moțiunii de cenzură. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Edilul atrage atenția că România se află într-un moment în care deciziile politice pot duce fie la stabilitate, prin negociere și responsabilitate, fie la o nouă criză, în care costurile vor fi suportate, ca de fiecare dată, de cetățeni.

Emil Boc a explicat că una dintre cele mai mari probleme ale sistemului politic românesc este modul în care este reglementată moțiunea de cenzură. Spre deosebire de alte state europene, unde există mecanisme care obligă partidele să vină cu o alternativă clară înainte de a demite un guvern, în România, acest instrument poate genera instabilitate fără a oferi o ieșire imediată.

O Constituție care permite crize fără soluții

„Avem în sistemul constituțional și politic românesc două probleme. Prima este problema moțiunii de cenzură. Spre deosebire de alte țări, cum este Germania, la noi se produce o criză guvernamentală fără să avem o soluție pregătită”, a spus Emil Boc la conferința de presă de astăzi, 4 mai.

Primarul a invocat modelul german al moțiunii de neîncredere constructive, unde demiterea unui guvern este posibilă doar dacă există simultan o majoritate pregătită să susțină un nou executiv, cu un program clar și un lider desemnat. În opinia sa, acest mecanism asigură stabilitate și responsabilitate politică, evitând situațiile în care țara rămâne blocată într-un vid de putere.

„Un pleacă pe ușă, altul intră pe ușă. Țara merge mai departe stabilă. La noi, în schimb, generăm crize fără să știm ce punem în loc”, a explicat edilul, subliniind că lipsa acestui mecanism transformă moțiunea de cenzură într-un instrument care poate destabiliza țara.

Cultura negocierii, „veriga lipsă” din politica românească

Dincolo de cadrul constituțional, Emil Boc a insistat asupra unei probleme pe care o consideră la fel de importantă: lipsa unei culturi a dialogului și negocierii între partide. Acesta a comparat modul în care se formează guvernele în România cu practicile din statele occidentale, unde negocierile durează luni de zile și sunt bazate pe programe detaliate și angajamente ferme.

„Nu avem cultura compromisului, a dialogului și a negocierii. În țările occidentale se negociază luni de zile până se ajunge la un program de guvernare foarte clar, cu măsuri concrete. La noi, se formează rapid guverne, pe baze fragile, care ulterior se destramă”, a afirmat Boc.

Primarul a dat exemple din Belgia, Olanda sau Germania, unde formarea guvernelor poate dura chiar și aproape un an, tocmai pentru a asigura stabilitate și coerență în actul de guvernare. În contrast, în România, guvernele sunt adesea construite pe compromisuri superficiale, fără o fundamentare solidă.

„Nu se formează un guvern până când partidele nu au un program clar, negociat la sânge. La noi, această cultură încă lipsește”, a subliniat edilul.

Costul instabilității, plătit de cetățeni

Consecințele acestor probleme nu sunt doar teoretice, ci se resimt direct în viața oamenilor, spune Emil Boc. Instabilitatea politică afectează economia, investițiile și încrederea publică, iar cei care suportă efectele sunt cetățenii.

„În România, plătesc oamenii de rând răfuielile politicienilor. Ceea ce nu este în regulă”, a declarat acesta, criticând modul în care conflictele politice sunt transferate în plan social și economic.

Boc consideră că responsabilitatea politică ar trebui să însemne asumarea consecințelor deciziilor și evitarea unor acțiuni care pot destabiliza țara fără a avea o alternativă clară.

CITEȘTE ȘI:

Două scenarii, negociere sau criză

Primarul Clujului a schițat și două scenarii posibile în contextul actual. Primul ar fi evitarea unei crize printr-un proces real de negociere între partide, care să ducă la stabilitate politică și la un program de guvernare coerent.

„Încă există timp pentru a opri această moțiune și pentru a intra într-un proces real de negociere. Politicienii ar trebui să lase orgoliile deoparte și să pună țara pe primul loc”, a spus Boc.

Acesta a sugerat inclusiv o pauză în conflictul politic, până la reluarea sesiunii parlamentare, timp în care partidele să negocieze în detaliu măsurile necesare pentru guvernare. Ulterior, guvernul ar putea să își asume răspunderea pe un program clar, bine fundamentat.

Al doilea scenariu este declanșarea unei crize politice, în cazul în care moțiunea de cenzură trece. În această situație, președintele ar urma să înceapă consultările pentru formarea unui nou guvern, însă fără garanția unei majorități stabile.

„Dacă moțiunea trece, intrăm exact în scenariul despre care vorbeam: o criză fără soluție. Președintele va încerca să identifice o majoritate, dar nu există garanția că aceasta va exista”, a explicat edilul.

Responsabilitatea politică și posibilitatea alegerilor anticipate

Emil Boc a fost ferm în privința responsabilității partidelor care inițiază sau susțin o moțiune de cenzură. În opinia sa, acestea trebuie să fie pregătite nu doar să demită un guvern, ci și să propună unul nou.

„Cei care dau jos un guvern trebuie să aibă și forța politică să pună unul nou. Este o responsabilitate clară”, a declarat acesta.

În lipsa unei soluții, România ar putea ajunge la alegeri anticipate, scenariu care ar transfera decizia finală în mâinile cetățenilor. Boc a descris acest demers drept un „recurs la votul suprem”, dar a avertizat că este o soluție care vine cu incertitudini și riscuri.

„Încă mai este timp”

În final, primarul Clujului a transmis un apel la responsabilitate și dialog, subliniind că actuala situație nu este ireversibilă.

„Încă mai este timp pentru a opri această criză și pentru a aduce partidele la masa negocierilor. Dacă există înțelepciune, această criză poate fi evitată. Dacă nu, vom plăti cu toții costurile instabilității”, a concluzionat Emil Boc.

Declarațiile acestuia vin într-un moment de tensiune pe scena politică, în care perspectiva unei moțiuni de cenzură readuce în prim-plan fragilitatea mecanismelor de guvernare și nevoia unor reforme care să asigure stabilitate pe termen lung.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: