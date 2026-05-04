CFR, amenințată de faliment și de retrogradarea în Liga a 2-a!

CFR Cluj a traversat un sezon dificil, marcat de insuficiențe atât pe plan economic, cât și sportiv.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017

Dacă formația și-a revenit miraculos după instalarea lui Daniel Pancu, bifând calificarea în play-off și ocupând acum locul 3, gruparea nu a rezolvat cu totul problemele financiare.

Totuși, situația economică de la echipă este mult mai bună decât în urmă cu 6 luni, atunci când Mandorlini a fost înlocuit cu Daniel Pancu. Tehnicianului i-a fost frică să preia echipa tocmai din această situație, după cum a dezvăluit agentul Ioan Becali.

"Vrei să îți zic ceva? Păi Neluțu Varga, atunci, se gândea la un eventual faliment. Mi-a zis mie. ‘Eu eram într-un moment, nu că falimentam eu, dar falimenta echipa să cadă în Divizia B’

La prima discuție cu Neluțu, i-am zis ‘Nu vine. Echipa e unde e. Bani nu aveți’. La care el ‘Hai, mă, Giovanni’. Aproape să îmi închidă telefonul. I-am zis ‘Lasă-mă să mai vorbesc o dată cu el’. Am mai vorbit și uite ce s-a întâmplat. A fost de acord.

I-am împăcat și s-au comportat bine. Și jucătorii s-au salutat. Ăla era un meci important și pentru CFR și pentru U Cluj, când a fost cu scandalul. CFR și-a jucat locul de play-off acolo și U s-a relansat de la acea înfrângere. A avut numai victorii", a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

