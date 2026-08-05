Progres în teren la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj. Alin Tișe: „Vom continua susținerea proiectului. Și Guvernul trebuie să înțeleagă necesitatea finanțării acestui spital”.

Lucrările pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, unitate medicală cu impact regional, avansează susținut în teren. Alin Tișe lansează un apel către Executiv pentru susținerea financiară a investiției: „Și Guvernul României să înțeleagă necesitatea finanțării acestui spital, care nu este doar pentru clujeni, ci al întregii țări”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Progres în teren la lucrările Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj. Alin Tișe: „Vom continua susținerea proiectului. Și Guvernul trebuie să înțeleagă necesitatea finanțării acestui spital”|Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrările de edificare a viitorului Spital Pediatric Monobloc, care se construiește în zona Borhanci din Cluj-Napoca, se derulează în ritm susținut.

Progres în teren la lucrările Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj|Foto: Consiliul Județean Cluj

Administrația județeană a prezentat stadiul lucrărilor la cel mai important obiectiv sanitar dedicat sănătății copiilor, iar președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a făcut un apel către Guvern pentru susținerea financiară a investiției medicale.

Progres în teren la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj. Alin Tișe: „Vom continua susținerea proiectului. Și Guvernul trebuie să înțeleagă necesitatea finanțării acestui spital”.

În prezent, pe zona fără subsol, se pregătește plotul de radier prin montarea armăturilor și instalațiilor înglobate.

De asemenea, conform graficului din teren publicat de Consiliul Județean Cluj, în zona cu subsol, se continuă execuția incluziunilor rigide, pregătirea terenului pentru perna de transfer și a radierului. În acest sens se montează hidroizolația, armarea de radier și a instalațiilor, se pregătește livrarea și montarea macaralei M1, aferentă plotului C1.

Lucrările pentru realizarea Spitalului Pediatric Monobloc, unitate medicală cu impact regional, avansează susținut în teren|Foto: Consiliul Județean Cluj

Pe zona unde va funcționa în viitor secția radioterapie s-a turnat perna de transfer și se pregătește suprafața pentru montarea hidroizolației și ulterior a armăturilor și instalațiilor înglobate în radier. Totodată, se execută săpătura și pregătirea terenului pentru rampele de acces în parcarea subterană.

„Ritmul actual al lucrărilor este unul bun, viitorul spital se ridică pas cu pas. Vom continua în același ritm, susținând financiar lucrările de construire a acestui obiectiv medical vital pentru Cluj și întreaga regiune. Încă așteptăm ca și Guvernul României să înțeleagă necesitatea finanțării acestui spital, care nu este doar pentru clujeni, ci al întregii țări”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ritmul actual al lucrărilor este unul bun, viitorul spital se ridică pas cu pas”|Foto: Consiliul Județean Cluj

Spitalul Clinic de Copii Cluj deservește întreaga regiune de Nord-Vest și nu numai.

La nivelul anului 2025, de exemplu, doar 59% dintre copiii tratați aici au fost din Cluj, restul fiind din Bistrița-Năsăud (7,01%), Maramureș (7,01%), Sălaj (5,46%), Satu Mare (2,9%), Bihor (1,74%), alte județe (16,47%). Statistica se repetă și în anii 2022, 2023, 2024.

În acest moment construirea viitorului Spital Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca este în plină desfășurare, lucrările fiind asigurate prin fonduri proprii alocate de către Consiliul Județean Cluj.

În mai 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat o alocare record, de aproape 300 de milioane de lei, pentru investiții în sănătate: Spitalul de Copii în regim monobloc, proiect unic în administrația din România, beneficiază de o sumă consistentă de 215 milioane de lei.

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