Cel puţin 15 morţi în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra Kievului

Atacurile aeriene rusești din noaptea de marți spre miercuri au ucis cel puțin 15 persoane la Kiev și în împrejurimi.

Cel puţin 15 morţi în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra Kievului| Foto: DepositPhotos.com

Cel puțin 15 morți în atacuri aeriene rusești la Kiev și în împrejurimi, au anunțat autoritățile locale miercuri dimineață, după ce un jurnalist AFP a auzit aproximativ zece explozii puternice în jurul miezului nopții (21:00 GMT).

Circa cinci ore mai târziu, un fum gros se ridica încă deasupra capitalei ucrainene și se simțea un miros de ars în aer, potrivit unui jurnalist AFP, notează Agerpres.ro

Forțele aeriene ucrainene au raportat apropierea mai multor rachete balistice în timpul nopții.

Ucraina nu a putut doborî nicio rachetă rusă în timpul atacului nocturn

Iar miercuri dimineața, armata aerului a anunțat că Ucraina nu a putut doborî nici măcar o rachetă rusă în timpul atacului din cursul nopții.

Armata rusă a lansat 115 de drone și 28 de rachete de mare viteză, în special rachete balistice, în timpul acestor atacuri, a raportat armata aerului ucraineană. Aceasta a precizat că a doborât 98 de drone, dar nu a menționat nicio rachetă, în contextul în care Kievul se plânge de săptămâni întregi de o lipsă critică de muniții antirachetă capabile să intercepteze astfel de arme.

În afara Kievului, „14 persoane au fost ucise și 27 rănite în timpul atacului inamic nocturn”, au scris serviciile de urgență ucrainene pe Telegram.

Anterior, administrația militară a orașului Kiev a raportat, de asemenea, că o femeie a murit în capitală.

„Regiunea Kiev a suferit încă un atac inamic tragic aseară”, a deplâns Timur Tkacenko, șeful administrației militare regionale.

Autoritățile au raportat pagube provocate de atac în peste șapte locuri din Kiev, în districtele Golosiivski, Desnianski, Obolonski și Sviatoșînski.

„Incendii au izbucnit în depozite, afectând o zonă extinsă”, a raportat administrația militară, adăugând că 'infrastructura rezidențială' a fost, de asemenea, afectată.

„În districtul Golosiivski, două persoane rănite au fost scoase din dărâmăturile unui depozit distrus”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Potrivit serviciilor de urgență ucrainene, armata rusă a folosit drone și rachete balistice.

Atacul a provocat incendii în depozite și alte instalații logistice din regiune.

Ministrul Apărării rus a susținut că a lovit centre de transport, logistică și distribuție din Kiev și regiunea sa, despre care Moscova a spus că sunt implicate în 'depozitarea și livrarea diverselor arme și echipamente militare, precum și în producția și distribuția' de drone, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram.

Intensificarea atacurilor

În Rusia, regiunea Tula a fost atacată de drone ucrainene, potrivit guvernatorului său, Dmitri Miliaev. O sută șapte dintre aceste drone au fost distruse de apărarea aeriană, iar o persoană a fost rănită, potrivit aceleiași surse.

Una dintre aceste drone s-a prăbușit într-un centru de sortare aparținând Wildberries - un gigant național al comerțului electronic adesea numit 'Amazonul rusesc' -, a raportat guvernatorul, provocând un incendiu, fapt confirmat de companie, care a fost vizată de Kiev în ultimele zile.

Și în regiunea Belgorod, autoritățile au raportat trei răniți, cel puțin doi dintre ei grav, în atacuri ale dronelor ucrainene, unul împotriva unei reședințe particulare și celălalt împotriva unui vehicul.

La mai bine de patru ani de la începerea invaziei Rusiei în Ucraina, atacurile s-au intensificat de ambele părți ale frontului, rezultând un număr tot mai mare de victime civile.

Kievul solicită mai multe rachete Patriot americane pentru a-și proteja spațiul aerian de atacurile cu rachete balistice rusești.

Sâmbătă, un atac rusesc a ucis zece persoane la Kiev și în regiunea înconjurătoare și a rănit cel puțin alte 30, potrivit autorităților locale. În aceeași zi, o navă aparținând agenției ruse pentru energie atomică Rosatom a fost scufundată în Marea Neagră de două drone ucrainene, dar nu au fost raportate victime.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii civile ruse, în special a infrastructurii logistice și energetice.

Potrivit autorităților ruse, cinci persoane au fost ucise marți dimineață într-un atac cu dronă ucraineană în regiunea Moscova, unde Kievul a vizat în special depozitele Wildberries.

Un bilanț ridicat pentru regiunea capitalei ruse, aflată la câteva sute de kilometri de front.

Pe front, situația evoluează încet. Cele două armate se confruntă pentru controlul ultimelor orașe din Donbas sub control ucrainean, estul industrial al Ucrainei pe care Moscova și-a propus să-l cucerească.

Eforturile de mediere diplomatică inițiate de Washington au fost oprite de la sfârșitul lunii februarie.

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Foto: DepositPhotos.com

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