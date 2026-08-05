Primarul Bogdan Pivariu, despre lucrările de asfaltare a străzii Dumitru Mocanu din Florești: „Au fost realizate intervenții suplimentare de decolmatare”

Proiectul de asfaltare a străzii Dumitru Mocanu din comuna Florești a presupus intervenții suplimentare pentru decolmatare, situație în care lucrările au fost decalate. „Când apar situații neprevăzute pe parcursul execuției, alegem întotdeauna să rezolvăm cauza înainte de a finaliza lucrarea”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Primarul Bogdan Pivariu, despre lucrările de asfaltare a străzii Dumitru Mocanu din Florești: „Au fost realizate intervenții suplimentare de decolmatare”|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Din cauza unor probleme legate de canalizarea pluvială, constatate pe parcursul lucrărilor la strada Dumitru Mocanu din Florești, proiectul a fost decalat.

Primarul Bogdan Pivariu, despre lucrările de asfaltare a străzii Dumitru Mocanu din Florești: „Au fost realizate intervenții suplimentare de decolmatare”

Primarul Bogdan Pivariu a explicat provocările proiectului: o bună parte a sistemului de colectare a apelor pluviale nu mai funcționa corespunzător, fiind necesare lucrări suplimentare de deblocare și decolmatare.

„De ce nu s-a asfaltat strada Dumitru Mocanu?

Pe parcursul lucrărilor, am constatat că o mare parte a sistemului de colectare a apelor pluviale era colmatată și nu mai funcționa corespunzător.

Astfel, a fost necesar să intervenim pentru decolmatarea și deblocarea segmentelor de canalizare a apelor pluviale, înainte de turnarea stratului de asfalt”, a explicat primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Edilul a explicat că administrația a optat pentru soluționarea problemei înainte de asfaltare pentru a evita situația în care ar fi fost necesare lucrări ulterioare de spargere a asfaltului pentru remedierea rețelei de canalizare pluvială.

Primarul Bogdan Pivariu a cerut scuze pentru disconfortul creat și a anunțat că, în zilele următoare, va fi turnat și stratul de asfalt, urmând ca lucrarea să fie finalizată.

„Le mulțumesc tuturor celor afectați pentru răbdare și înțelegere.

Vă asigur că în Florești nu există întârzieri fără un motiv întemeiat.

Atunci când apar situații neprevăzute pe parcursul execuției, alegem întotdeauna să rezolvăm cauza înainte de a finaliza lucrarea”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

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