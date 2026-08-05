U-BT Cluj a făcut încă un transfer în perioada de mercato! Mihai Silvășan: „Se potrivește stilului nostru!”

U-Banca Transilvania anunță transferul pivotului Christian Bishop, ultima oară la Pinar Karsiyaka, al nouălea jucător care se alătură vara acest lotului pregătit de Mihai Silvășan.

U-BT a realizat un nou transfer / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Christian Bishop, în vârstă de 26 de ani, măsoară 201 cm și evoluează în principal pe poziția 5. Este un pivot atletic, care pune în valoare viteză și explozia în ambele faze ale jocului.

Bishop sa născut în Lee's Summit, Missouri, SUA. După absolvirea liceului din localitatea natală, a făcut pasul în NCAA, alăturându-se formației Creighton Bluejays în 2018. A evoluat timp de trei sezoane pentru echipa din Nebraska, bifând 90 de apariții, înainte de a-și petrece ultimii doi ani ai carierei universitare la Texas Longhorns, unde a 2-a de la Texas Longhorns.

La finalul achiziționării în NCAA, noul pivot al ardelenilor înregistra medii de 7.5 puncte și 4.9 recuperări. Chrstian a semnat primul contract de jucător profesionist cu formația AEK Larnaca. În 19 partide jucate pentru formația din Cipru în sezonul 2023-2024, Bishop a izbutii medii de 11.7 puncte și 7.6 recuperări.

Și-a continuat cariera la CEZ Nymburk, unde, în 62 de partide în care a fost folosit de către antrenorul Francesco Tabellini, a înregistrat medii de 11.4 puncte și 6.2 recuperări, contribuind decisiv la titlul câștigat de Nymburk în Cehia. Evoluțiile din Cehia i-au adus lui Bishop oportunitatea de a se transfera în Turcia, la Galatasaray.

Și-a reprezentat echipa în 13 partide, dintre care 5 în FIBA ​​Basketball Champions League, înainte de a fi transferat la Pinar Karsiyaka, pentru restul sezonului 2025-2026, unde a adunat medii de 10.6 puncte și 3.8 recuperări. Cea mai bună prestație a fost împotriva lui Bahcesehir College Istanbul.

Pe 18 aprilie 2026, Bishop a marcat 22 de puncte și a recuperat 13 mingi, fiind cel mai bun jucător al echipei sale în victoria scor 88-74. În total, noul pivot al echipei lui Mihai Silvășan a evoluat în 30 de partide în stagiunea 2025-2026, dintre care 25 în prima ligă din Turcia și 5 în FIBA ​​Basketball Champions League.

Christian Bishop este al nouălea jucător transferat de U-Banca Transilvania pentru sezonul 2026-2027, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać, Malcolm Hill, Javon Bess, Uroš Plavšić și Kristian Kullamäe.

„Bishop este un pivot care nu da atleticism și mobilitate. Pe lângă asta, este un jucător inteligent. Cred eu că poate fi folosit în mai multe modalități, cel puțin din punct de vedere defensiv, fiind foarte versatil. Cred că se potrivește stilului nostru de joc și echipei pe care o avem și ne bucurăm că este alături de noi”, a spus Mihai Silvășan, antrenorul echipei clujene.

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