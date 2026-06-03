Lucrările întră într-o nouă etapă la viitorul Spital Pediatric Monobloc. Alin Tișe: „Este cel mai important proiect al Clujului în domeniul sănătății”

Lucrările avansează într-un ritm susținut la viitorul Spital Pediatric Monobloc din Borhanci, Cluj-Napoca.

Lucrările la Spitalul Pediatric Monobloc intră într-o nouă etapă | Foto: Consiliul Județean Cluj / Captură de ecran Facebook, Alin Tișe

Viitorul Spital Pediatric Monobloc prinde contur. Lucrările au depășit faza de fundații și urmează etapele de construire a structurilor supraterane.

„În prezent, Spitalul a ajuns la cota zero. S-a turnat radierul (tip de fundație continuă format dintr-o placă groasă din beton armat, turnată sub întreaga suprafață a clădirii - n. red.) pentru o parte din el. Spitalul Pediatric Monobloc a intrat în linie dreaptă”, a anunțat Alin Tișe, potrivit unui clip video publicat miercuri, 3 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Conform șefului forului județean, lucrările pe șantierul viitorului Spital Pediatric Monobloc din Cluj, situat în cartierul Borhanci, avansează într-un ritm susținut.

Lucrările avansează la viitorul Spital Pediatric Monobloc | Foto: Consiliul Județean Cluj

Alin Tișe: „Viitorul Spital Pediatric Monobloc este cel mai important proiect al Clujului în domeniu sănătății”

„Lucrările intră într-o nouă etapă: construirea structurilor de elevație (partea supraterană a fundației unei clădiri, situată între cota solului și plac parterului - n. red.). Noul Spital pentru copii reprezintă o prioritate absolută pentru noi, fiind, totodată, cel mai important proiect al Clujului în domeniul sănătății”, mai spus Alin Tișe.

În această fază , pe șantieer a fost finalizată turnarea betonului în radierul general pentru o parte din amplasament, practic viitorul spital începând să se contureze în teren.

Muncitori pe fundația viitorului Spital Regional Monobloc din Borhanci, Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Conform CJ Cluj, în paralel, se acționează pe mai multe fronturi de lucru, astfel încât în zona cu subsol a clădirii se desfășoară lucrări la fundațiile speciale – incluziuni rigide, platforma de lucru și perna de transfer. De asemenea, în zona fără subsol a clădirii au fost betonate tuneluri, se realizează lucrări de hidroizolații, cofrare, armare și turnare beton în radierul general.

Spitalul Pediatric Monobloc, prioritate absolută pentru Consiliul Județean Cluj

„Spitalul Pediatric Monobloc prinde din ce în ce mai mult contur și intră într-o nouă etapă. Ne bucurăm că lucrările avansează și se îndreaptă în direcția potrivită, cu atât mai mult cu cât noul Spital pentru Copii este prioritatea absolută a forului administrativ județean. Tocmai de aceea, ne dorim ca unitatea spitalicească să devină realitate cât mai curând, astfel încât micii pacienți să beneficieze de servicii medicale la standarde europene”, conchis Alin Tișe.

În 2026, prin proiectul de buget al județului Cluj, Consiliul Județean a alocat 215.000.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construire a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, o structură nouă, în sistem monobloc.

Lucrările de construcție la viitorul Spital Pediatric Monobloc sunt executate de câștigătorul procedurii de licitație organizate în acest scop, respectiv asocierea BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG'ART S.R.L.

Șantierul viitorului Spital Pediatric Monobloc | Foto: Consiliul Județean Cluj

Cea mai modernă unitate pediatrică din țară, în curs de edificare în cartierul clujean Borhanci, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

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