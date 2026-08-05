Nicușor Dan avertizează că va trimite la reexaminare legea decarbonizării: „România nu trebuie să piardă banii din PNRR”

Un amendament depus de PSD la legea decarbonizării modifică un jalon pentru care România a primit deja banii din PNRR. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă fondurile europene.

Nicușor Dan avertizează că va trimite la reexaminare legea decarbonizării: „România nu trebuie să piardă banii din PNRR”| Foto: presidency.ro

Un amendament depus de PSD la legea decarbonizării și adoptat în plen a generat proteste și avertismente din partea Guvernului, care semnalează că modificările aduse de social-democrați vizează un jalon pentru care România a primit deja banii din PNRR.

Astfel, în urma amendamentului depus de PSD, România riscă penalități sau chiar blocarea fondurilor din PNRR.

Nicușor Dan avertizează că va trimite la reexaminare legea decarbonizării: „România nu trebuie să piardă banii din PNRR”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, dacă Legea decarbonizării va fi adoptată cu amendamentele din comisii, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a transmis președintele Nicușor Dan într-un mesaj publicat marți seara pe pagina de Facebook.

Amendamentul depus de parlamentarii PSD și susținut de AUR, care a fost adoptat la Senat, stabilește că închiderea centralelor pe cărbune, prevăzută în PNRR, se poate face numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că amendamentul are consecințe grave pentru România în condițiile în care modifică o reformă pentru care România a primit deja banii din PNRR:

„Problema la acest proiect este amendamentul care nu va rezolva nimic în sensul de a nu închide centrale pe cărbune în trimestrul III din acest an. Pentru că nu pot fi închise, neavând cu ce înlocui, de exemplu, centrala de la Craiova. Pentru că cinci ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie și nu poți să lași un oraș fără încălzire. Dar acest amendament intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate, România și-a închis jalonul. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia, sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem. Și dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar dacă facem și această modificare, riscăm, v-am spus, să avem alte penalității suplimentare, ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, a declarat Ilie Bolojan în dezbaterile de la Senat.

Propunerea legislativă care modifică ordonanța de urgență privind decarbonizarea a fost adoptată de plenul Senatului cu 73 de voturi „pentru”, 42 de abțineri, iar 8 senatori nu au votat. Proiectul va ajunge miercuri pentru dezbateri la Camera Deputaților.

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