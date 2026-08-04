CTP Cluj-Napoca - Informare privind instituirea restricțiilor de circulație pe strada Cetății din localitatea Florești, în perioada 05.08.2026 – 07.08.2026

În atenția publicului călător

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în perioada 05.08.2026 – 07.08.2026, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Cetății din localitatea Florești, ca urmare a executării unor lucrări de reparații și întreținere a părții carosabile.

Astfel, în perioada menționată, linia metropolitană M21 va circula, pe ambele sensuri, pe strada Eroilor până la intersecția cu strada Avram Iancu.

Se suspendă următoarele stații:

Tur: Luxor Sud, Sub Cetate Est, Muncitorilor,

Luxor Sud, Sub Cetate Est, Muncitorilor, Retur: Sub Cetate Vest, Luxor Nord.

Călătorii vor putea utiliza, în schimb, următoarele stații aflate pe traseul deviat:

Tur: Profi Est, Primăria Florești Sud; Complex Florești;

Profi Est, Primăria Florești Sud; Complex Florești; Retur: Iuliu Hosu; Primăria Florești Nord; Profi Vest.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. mulțumește călătorilor pentru înțelegere și recomandă consultarea informațiilor afișate în stații și pe canalele oficiale de comunicare ale companiei si Primariei Floresti.

Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.