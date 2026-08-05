Un fost jucător de la CFR Cluj va cânta pe scena festivalului UNTOLD!

Un fost jucător al clubului CFR a renunțat la fotbal și a dat lovitura în muzică, iar în această săptămână va urca pe scena festivalului UNTOLD, care este organizat la Cluj în perioada 6-9 august.

Un fost jucător de la CFR Cluj va cânta la UNTOLD / Foto: UNTOLD

Cristian Rad sau Facey, așa cum s-a autointitulat de când a urmat o carieră în muzică, are 28 de ani iar în această vară va avea parte de o experiență unică. La finalul săptămânii, el va cânta pe scena UNTOLD, unul dintre cele mai importante festivaluri din România.

Până să ajungă la succesul din muzică, Cristian a jucat fotbal la CFR Cluj. A făcut parte din aceeași generație cu Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale a României, însă a ales să nu alerge după succesul din acest sport și a renunțat după zece ani de carieră.

„Eu nu am început cu muzica, ci cu fotbalul, când aveam șase ani. Am fost la Academia Ivansuc, din Cluj, după care am ajuns la CFR și am jucat până la 16 ani. Fotbalul nu-mi dădea mari speranțe, nu-mi inspira încredere, de-asta am renunțat.

În afară de Academia lui Hagi, noi nu prea punem accent pe copii și juniori, o spun cu părere de rău. Asta mi-a tăiat visul! Din generația mea, unul singur a ajuns fotbalist mare, e vorba despre Horațiu Moldovan, care era și adversarul meu pe post, că eram și eu portar.

Am renunțat prin 2014, când aveam 16 ani. CFR era atunci în insolvență, oricum nu erau prea interesați de juniori, poți număra pe degetele de la o mână câți au ajuns la echipa mare. Și nu doar la CFR, ci în România, iar asta m-a făcut să renunț. Nu am niciun regret vizavi de asta, sunt împăcat cu ideea, am primit ce am meritat.

Nu aveam valoarea lui Horațiu, sunt sincer. Acum mă mai uit însă doar la competițiile importante, la meciurile tari.”, a spus Cristi, într-un interviu acordat pentru Prima Sport.

Cristian Rad și Horațiu Moldovan (în spate) au fost colegi la CFR Cluj / Foto: captură Carlan Bogdan YouTube

„Trebuie să manifestezi ca să se întâmple”

Deși a renunțat la fotbal, în acest an ajunge pe cel mai mare stadion al orașului și unul dintre cele mai importante ale țării – paradoxal. El a povestit despre începuturile sale în muzică și ce înseamnă pentru cariera sa faptul că a ajuns la UNTOLD după patru ani de carieră.

„M-am apucat de muzică acum patru ani, imediat după pandemie. Asta mi-am dorit de mic, dar din diferite motive, mama nu a reușit să mă trimită la un instrument când eram mic. Acum câțiva ani a început să-mi placă muzica asta, trap, rap, când a explodat fenomenul în România.

A fost și este un vis să urc pe scena UNTOLD, e visul suprem al unui artist. Când te apuci de muzică, îți dorești să performezi pe cele mai mari scene, stadioane, ringuri. A fost ceva de neatins, dar soția mea m-a făcut să cred că pot să ajung aici.

A fost întotdeauna un vis, dar trebuie să manifestezi, trebuie să îți dorești ca mai apoi să primești. Mă simt fantastic, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns pe scenă la mine în oraș.”, a continuat el.

Cristian Rad nu a renunțat complet la sport / Foto: arhivă personală Cristian Rad

A renunțat la fotbal, a continuat în kickbox

Deși a renunțat la fotbal când încă nu împlinise 18 ani, Facey, așa cum îl știu fanii, n-a putut rămâne departe de sport. Așa a ajuns ca, în orele când nu se află în studio, să fie la antrenamente și meciuri de kickbox.

„După ce am renunțat la fotbal, timp de un an și jumătate am stat acasă, dar simțeam nevoia de activitate, așa că m-am dus spre kickbox. Uite, aici vreau să punctez o chestie: deși fotbalul e sport de echipă, mai apropiat m-am simțit de echipa mea de când practic sportul ăsta individual.

Aici toți sunt pentru mine, tragem într-o direcție, în timp ce la fotbal fiecare își vede interesul. E-adevărat, e greu să le duci pe toate. Ziua îmi începe la 7 dimineața și de cinci ori pe săptămână mă antrenez, intervine rutina, stresul, dar când ajung la microfon, le uit pe toate.

Mă inspiră tot ce văd, ce trăiesc, nimic nu e inventat sau scris la întâmplare, iar versurile mi le scriu eu. Evident că există și sacrificii, cel mai frecvent e acela că nu pot să mă deconectez de la ce fac, nu mă bucur suficient de mult de timpul cu familia mea căci gândul îmi e tot la ce fac”, a încheiat el.

7 meciuri la nivel de amatori are Cristian la kickbox

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