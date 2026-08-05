Refugiul tău urban în cea mai vibrantă lună din Cluj-Napoca: Hotel, restaurant și Centru de Conferințe Univers (P)

Descoperă ofertele lunii august.

Hotel Restaurant Centru de Conferinte Univers Cluj

În august, Clujul trăiește la intensitate maximă. Fie că te lași purtat de energia inconfundabilă a festivalurilor, fie că redescoperi orașul într-un ritm mai așezat, simți la fiecare pas nevoia unui loc retras, o oază de umbră, răcoare și gust impecabil. Restaurantele și terasele Univers devin cadrul ideal pentru ultimele săptămâni de vară. Te invităm să te bucuri de atmosferă alături de o serie de beneficii create special pentru a-ți răsfăța timpul liber sau pentru a-ți eficientiza planurile de business ale toamnei.

Un bun venit generos

Cazarea la Hotel Univers nu înseamnă doar un somn odihnitor într-un ambient elegant, ci și o invitație la o călătorie culinară. În restaurant și pe terasele cu atmosferă relaxantă, gustul întâlnește rafinamentul ingredientelor locale și internaționale.

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Privilegiul oaspeților noștri în august:

Dacă ești cazat la Hotel Univers pe parcursul acestei luni, îți oferim un cadou de bun venit: 10% reducere la prima ta consumație pe terasă sau în restaurant, din meniul à la carte.

Un motiv în plus să alegi o cină elegantă în interior sau un prânz relaxat în aer liber.

Seară de vară, spumant și mese festive

Știm că cele mai frumoase amintiri se nasc atunci când aduci împreună oamenii dragi, motiv pentru care am creat un motiv suplimentar de sărbătoare.

Oaspeți dragi, primire pe măsură: Organizează o revedere cu prietenii sau o aniversare în familie.

Organizează o revedere cu prietenii sau o aniversare în familie. Oferta pentru grupuri (15-20 invitați): Pentru orice rezervare pentru o petrecere privată pe terasele sau în restaurantele noastre, ce include între 15 și 20 de persoane, vă întâmpinăm din partea casei cu un pahar de prosecco oferit gratuit pentru fiecare invitat.

Bulele fine, meniul variat, conversațiile spumoase și decorul elegant al spațiilor noastre sunt ingredientele perfecte pentru o petrecere reușită. Contactează-ne pentru rezervări la 0735 151 523 / 0735 151 524.

Zile de vară, momente răcoroase: Regula „3+1” la bere pe terase

Atunci când soarele de august își trimite razele generoase asupra Clujului, nimic nu se compară cu o pauză binemeritată la umbră, însoțită de o băutură rece. Pentru a transforma după-amiezele de vară într-un ritual al relaxării, am pregătit o ofertă dedicată iubitorilor de bere.

Pe oricare dintre cele două terase ale Hotel Univers, te bucuri de de oferta 3+1 Gratuit la bere. Comanzi trei beri din meniul nostru, iar pe a patra o primești din partea casei. Este scuza perfectă pentru a prelungi pauza de prânz sau pentru a începe weekendul puțin mai devreme.

Oferta bere restaurant Cluj Univers

Ritualul prânzului perfect: Continuitate și fidelitate (Meniul Zilei 6+1)

Pauza de prânz nu ar trebui să fie doar o necesitate, ci un moment de respiro în mijlocul unei zile aglomerate. La Hotel Univers continuăm tradiția prânzurilor echilibrate, pregătite zilnic de bucătarii noștri din ingrediente proaspete.

Programul de fidelitate Meniul Zilei (6+1 Gratuit): Pentru că apreciem comunitatea locală și oaspeții care ne trec pragul zi de zi, continuitatea este răsplătită. La fiecare 6 meniuri ale zilei savurate în restaurantele noastre, al 7-lea este din partea noastră.

Consistența calității, diversitatea preparatelor și serviciul rapid rămân promisiunile noastre pentru fiecare pauză de masă.

Meniul zilei oferta Cluj

Anticipează succesul: Early Bird pentru evenimentele de toamnă

Toamna este sezonul noilor începuturi, al ideilor proaspete și al conferințelor care trasează direcții în business. Centrul de Conferințe Univers este conceput pentru a găzdui evenimente corporate de înaltă ținută, lansări de carte, seminarii sau workshopuri, oferind dotări tehnice moderne și pauze de masă potrivite cu evenimentul.

Știm că organizarea impecabilă necesită timp și planificare strategică. De aceea, recompensăm viziunea și deciziile luate din timp:

Rezervă și achită avansul în luna august pentru orice eveniment planificat în septembrie, iar noi îți oferim un discount Early Bird de 5% din valoarea totală a pachetului. Fie că pregătești un seminar, o conferință regională sau un workshop de echipă, îți pui ideile în valoare într-un spațiu tehnic dotat la cele mai înalte standarde, optimizând în același timp bugetul companiei tale. Asigură-ți data dorită pentru evenimentul tău din septembrie și bucură-te de suportul echipei noastre dedicate, la un tarif preferențial. Descoperă toate detaliile despre Amfiteatrul Terra și celelalte săli de conferințe pe www.universt.ro/centru-conferinta.

Amfiteatru Centrul de Conferinte Univers Cluj

Un refugiu rafinat în mijlocul freamătului urban

Luna august înseamnă și energia inconfundabilă a festivalurilor, când Clujul devine capitala distracției. Fie că te numeri printre cei care trăiesc magia festivalului și cauți locul ideal pentru un pre-party relaxat cu un pahar de spumant, fie că vrei pur și simplu o oază de liniște ferită de agitația din parc, terasele și restaurantele Hotel Univers sunt cadrul ideal. Un prânz târziu la umbră, o bere rece din partea casei la fiecare trei comandate și serviciul impecabil sunt rețeta perfectă pentru a-ți reîncărca bateriile în cea mai vibrantă lună a verii.

Terasa restaurant Cluj Univers

Tu aduci motivul de sărbătoare, noi pregătim atmosfera. Te așteptăm la Hotel Univers!

* Ofertele sunt valabile pe tot parcursul lunii august și nu se cumulează cu alte reduceri sau promoții în derulare.