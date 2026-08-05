Valul de căldură se intensifică: Căldură extremă și maxime de 36 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme deosebit de caldă și disconfort termic accentuat. În Cluj, maximele termice vor depăși 36 de grade.

Prognoza meteo pentru miercuri, 5 august|Foto: monitorulcj.ro

Valul de căldură se intensifică în toată țara.

Vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic se va accentua pe arii relativ extinse.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 - 41 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 - 26 de grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate mai ales în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, însă disconfortul termic va fi unul ridicat în condițiile în care maxima termică va indica 36 de grade Celsius, iar minima termică va fi de 18 grade Celsius.

Cerul va fi preponderent senin, cu șanse minime de precipitații.

Sursa: ANM

Meteorologii au extins Codul portocaliu de vreme caniculară pentru județul Cluj până joi, 6 august, ora 10:00.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

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