Mircea Abrudean avertizează: „Dacă ratăm jaloane PNRR, nota de plată nu va fi a partidelor, ci a cetățenilor”

Președintele Senatului României, clujeanul liberal Mircea Abrudean, a spus că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă investiții în domenii cheie, iar ratarea unor jaloane din program ar afecta cetățenii.

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean: „Proiectele PNRR trebuie tratate cu responsabilitate” | Foto: senat.ro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a făcut un apel către toți senatorii să trateze „cu responsabilitate” proiectele aflate în dezbatere în această sesiune extraordinară, subliniind că PNRR nu este despre un partid sau altul, ci despre „dezvoltarea României”.

Mircea Abrudean: „Dacă ratăm jaloane PNRR, nota de plată nu o vor plăti partidele, ci cetățenii”

„Săptămâna trecută am reușit să salvăm peste 6,75 miliarde de euro pentru România, dintre care peste 4,25 miliarde din PNRR. A fost un pas important pentru investițiile de care România are nevoie. (...) Fac un apel către toți senatorii să trateze aceste proiecte cu responsabilitate. PNRR nu este despre un partid sau altul, ci despre investiții în infrastructură, sănătate, educație și dezvoltarea României. Dacă ratăm aceste jaloane, nota de plată nu o vor plăti partidele, ci cetățenii”, a scris Abrudean, marți, 4 august 2026, într-o postare pa pagina sa de Facebook.

El a arătat că senatorii au în față, săptămâna aceasta, mai multe jaloane esențiale aflate în dezbatere, printre care strategia privind biodiversitatea și legea integrității.

„Miza totală, pentru toate jaloanele care trebuie îndeplinite până la finalul lunii, este de aproximativ 3,48 miliarde de euro. Este o sumă uriașă. Ca ordin de mărime, este comparabilă cu bugetele anuale ale unor ministere importante sau cu investiții publice majore la nivel național. Cu aproximativ 3 miliarde de euro se pot construi trei spitale regionale de urgență. Această sumă este de peste două ori bugetul anual al Capitalei”, a transmis Mircea Abrudean.

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