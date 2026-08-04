Două zile până la startul UNTOLD ONE 2026. Bogdan Buta, CEO și fondator al festivalului: „Nu avem concurență în România”.

Au mai rămas două zile până la deschiderea oficială a UNTOLD ONE 2026, iar pregătirile sunt pe ultima sută de metri pentru festivalul din Cluj.

Două zile până la startul UNTOLD ONE 2026. Scena principală a festivalului, marți, 4 august 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Mult a fost, puțin a mai rămas până la UNTOLD ONE 2026. Mai exact două zile până la deschiderea festivalului de la Cluj care promite o atmosferă legendară și clipe de neuitat pentru cei aproximativ 500.000 de participanți.

CEO și fondator UNTOLD, Bogdan Buta: „Nu avem concurență în România”

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, astfel încât totul să fie perfect la deschidere, iar fanii care vor călca în festival să înceapă în forță distracția.

Scena principală UNTOLD ONE 2026 este cea mai mare scenă construită vreodată în România.

Scena principală UNTOLD ONE 2026, cu două zile înainte de startul festivalului, 4 august 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Bogdan Buta, CEO și fondator UNTOLD, consideră că festivalul nu are concurență în România.

„Nu considerăm că avem concurență în România. Noi suntem în topul global, ambițiile noastre sunt cum ajungem să ne luptăm acolo la vârf, pentru mai multă recunoaștere, pentru a aduce mai multe beneficii țării noastre, din punct de vedere al percepției, al ecosistemului”, a declarat Bogdan Buta, marți, 4 august 2026.

Acesta a mai precizat că UNTOLD rămâne cel mai mare festival din România, cu cel mai mare interes.

„În România, UNTOLD-ul are, de departe, cel mai mare impact economic real dovedit, nu doar declarat. Ceea ce facem noi este legat și de inițiative educative, pentru a propaga lucruri pozitive, deci nu consider că există vreo concurență sau amenințare”, a mai spus CEO-ul UNTOLD.

Impact financiar de peste 120 mil. euro. UNTOLD contribuie semnificativ la dezvoltarea Clujului

Bogdan Rădulescu, cofondator & Chief Business Officer UNTOLD a vorbit despre impactul financiar pe care îl are festivalul.

El a precizat că UNTOLD aduce, fără dar și poate, peste 120 de milioane de euro în comunitate.

„Aici sunt mulți beneficiari ai acestori bani. Domeniul ospitalității: hoteluri, care ajung să practice tarife de 6-7-8 ori mai mari. Ne bucură de succesul economic. Câștigă și zona de servicii, companii din Cluj care cu o lună înainte de festival nu mai puteau lua lucrări, pentru că toate liniile de producție erau blocate cu proiecte pentru UNTOLD. Se câștigă și de pe urma taxelor, care sunt folosite în Cluj pentru interesul cetățenilor, investiții în infrastructură, în acces, logistică. Contribuția noastră este una semnificativă pentru dezvoltarea Clujului”, a spus Bogdan Rădulescu.

Pentru cele patru zile și patru nopți, organizatorii și autoritățile colaborează pentru a se asigura că toată lumea va fi în siguranță la unul dintre cele mai mari evenimente din lume.

Scena principală UNTOLD, cea mai mare din România

Directorul tehnic al scenei principale de la UNTOLD ONE 2026, Marius Bălan, a oferit mai multe detalii despre scena principală.

„Scena de anul acesta este cea mai mare pe care UNTOLD-ul a avut-o la main stage. Am bătut și un record: cea mai mare scenă construită în România. Scena are 130 de metri lățime și 38 de metri înălțime”, a spus Marius Bălan.

Pe main stage-ul UNTOLD ONE vor urca nume consacrate precum: STING, Martin Garrix, Kygo sau Lewis Capaldi.

„Avem echipamente de ultimă generație pe scenă, multe dintre ele apărute anul acesta și am profitat de ocazie pentru a le aduce și a ne folosi de ele în festival, în show-urile artiștilor”, a mai spus Marius Bălan.

El a spus că au fost și mici emoții în procesul de asamblare.

„A fost un moment în care trebuie să ridicăm un vârf (component pentru scenă - n. red.) pentru scenă. Totul a fost calculat, iar când vârful a ajuns la înălțimea perfectă, vântul a început să bată. Ne-a dat ceva emoții, însă a fost o chestie de moment. S-a rezolvat imediat pentru că vârful s-a oprit”, a mai spus Bălan.

Între 6 și 9 august 2026, peste 500.000 de participanți din întreaga lume sunt așteptați la Cluj-Napoca pentru o ediție care marchează începutul unui nou concept al festivalului UNTOLD și care promite să ridice standardele producțiilor de entertainment din Europa.

Premiere pentru festival și pentru România

Ediția din acest an aduce și mai multe noutăți tehnologice. Pentru prima dată în istoria UNTOLD, în spatele zonei Front of House va fi amplasată o scenă secundară, denumită C Stage, prevăzută cu podea LED. Aceasta va extinde spațiul de spectacol dincolo de scena principală și va permite realizarea unor producții artistice desfășurate în mai multe puncte ale stadionului.

Tot în premieră pentru România, ecranul amplasat în spatele scenei va funcționa asemenea unei cortine de teatru.

Pe această scenă principală UNTOLD ONE 2026 vor urca, în perioada 6-9 august 2026, artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și alți invitați internaționali, într-o ediție care își propune să stabilească un nou reper pentru producțiile de festival din România și din Europa.

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