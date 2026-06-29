Benzi dedicate pentru transportul public și echipajele de intervenție, pe Calea Florești. Viceprimarul Dan Tarcea: „Miza este clară: cei care aleg autobuzul să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută”.

Benzile dedicate pentru transportul public și echipajele de intervenție, realizate pe Calea Florești pe ambele sensuri, până la Podul Calvaria, vor eficientiza circulația rutieră la intrare și ieșire din Cluj. „Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Benzi dedicate pentru transportul public și echipajele de intervenție, pe Calea Florești. Viceprimarul Dan Tarcea: „Miza este clară: cei care aleg autobuzul să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Lucrările continuă în teren pentru realizarea benzilor dedicate transportului public în comun și extinderea la 6 benzi între Cluj-Napoca și Florești.

Din toamnă, traseul de 3,5 km ar urma să fie pus în circulație: 4 benzi pentru mașini și 2 benzi pentru transportul în comun, bicicliști și echipajele de interveție.

Viceprimarul Dan Tarcea, vizită în teren la șantierul de pe Calea Florești|Foto: Dan Tarcea - Facebook

„Această intervenție contează pentru felul în care va funcționa acest traseu. Astfel, până la Podul Calvaria, pregătim benzi dedicate pentru transportul în comun pentru ambele sensuri de circulație”, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea.

Benzi dedicate pentru transportul public și echipajele de intervenție, pe Calea Florești. Viceprimarul Dan Tarcea: „Miza este clară: cei care aleg autobuzul să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută”.

Pe Calea Florești, administrația locală realizează benzi dedicate pentru transportul în comun pe ambele sensuri, până la Podul Calvaria.

„Pentru cei care circulă zilnic între Cluj și Florești, fiecare minut câștigat contează.

Miza este clară: cei care aleg autobuzul să aibă un timp mai scurt de deplasare pe această rută”, a declarat, luni, viceprimarul Dan Tarcea în urma unei vizite în teren.

Lucrările continuă în teren pentru realizarea benzilor dedicate transportului public în comun și extinderea la 6 benzi între Cluj-Napoca și Florești|Foto: Dan Tarcea - Facebook

De altfel, în situații de urgență, timpul poate face diferența.

Iar benzile dedicate sunt importante și pentru echipajele de intervenție — ambulanțe, SMURD, pompieri — mai ales în perspectiva viitorului Spital Regional de Urgență.

Parcări relocate

Pentru realizarea benzilor dedicate, aproximativ 154 de locuri de parcare de pe Calea Florești vor fi relocate.

„Cei care au astăzi abonament, nu pierd locul de parcare. Vor primi un loc nou”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

În paralel, lucrările vizează și refacerea carosabilului cu marcaje noi, semaforizări adaptate și o trecere de pietoni semaforizată.

„Facem aceste schimbări pentru transport public cu prioritate, echipaje de intervenție care se pot mișca mai bine și o circulație mai clar organizată la intrarea și ieșirea din Cluj”, a explicat viceprimarul Clujului Dan Tarcea în mesajul citat.

De la Spitalul Regional de Urgență din Florești, până la Podul Calvaria din Cluj-Napoca, 3,5 km vor fi destinați pentru benzi dedicate de transport în comun și bicicliști, pe ambele sensuri.

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