Veste excelentă pentru Mihai Silvășan! U-BT va juca direct în play-off-ul campionatului!

U-Banca Transilvania, campioana ultimelor șase ediții ale LNBM, va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în două competiții europene încă de la începutul stagiunii 2026-2027.

U-BT va juca direct în play-off-ul campionatului / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-Banca Transilvania, campioana ultimelor șase ediții ale LNBM, va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în două competiții europene încă de la începutul stagiunii 2026-2027.

Astfel, ardelenii vor participa în Liga Națională doar din faza a doua a competiției, mai exact din Play-Off.

„În urma ședinței Consiliului Director al FRB din 20 iulie 2026, propunerea clubului nostru de a nu participa în prima fază a campionatului intern (sezonul regulat) a fost acceptată de majoritatea cluburilor cu echipe participante în LNBM.

În acest sens, U-Banca Transilvania va intra de pe prima poziție în Play-Off , însă nu va avea avantajul terenului propriu în niciuna dintre fazele eliminatorii (sferturi de finală, semifinale și finală)”, au anunțat ardelenii.

Sezonul 2026-2027 al LNBM va alinia la start 14 echipe care se vor avea după sistemul „fiecare cu fiecare”, în dublă manșă. Prima fază a campionatului se va desfășura în perioada 3 octombrie 2026 – 16 aprilie 2027.

Primele șase echipe clasate la finalul sezonului regulat vor obține calificarea în Play-Off. Echipele clasate pe pozițiile 7-10 la finalul sezonului regulat vor disputa un Play-In-Tournament pentru a decide ultima echipă calificată în fazele superioare. Play-Off-ul LNBM va începe pe 21 aprilie 2027 și se va încheia pe 6 iunie 2027 . Sferturile de finală, semifinalele și finala vor juca după sistemul „cel mai bun din 5 partide”, în timp ce finală mică și duelurile pentru locurile 5-8 se vor disputa după sistemul „cel mai bun din 3 părți”.

Echipele participante în LNBM vor putea înregistra 6 jucători străini atât în ​​lotul lărgit, cât și pe foaia de joc. Formațiile care participă în competiții europene pot înregistra 7 jucători străini în lotul lărgit, dar nu și pe foaia de joc, acolo unde vor regăsi toți 6 jucători autohtoni și 6 jucători străini.

De asemenea, toate echipele vor avea obligativitatea de a folosi un jucător autohton pe toată durata partidei. Pe lângă LNBM, U-Banca Transilvania va mai evolua pe plan intern în Cupa României .

Final 8-ul Cupei României va avea loc în perioada 17 – 21 februarie 2027 , urmând ca echipele deja calificate și alte informații referitoare la competiție să fie anunțate ulterior către Federația Română de Baschet.

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