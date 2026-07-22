Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Iuliu Mureșan: „Nu am nevoie de oameni care fug la greu! Duc lupta cu războinicii”

Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a reacționat după ce Iuliu Mureșan (72 de ani) și-a dat demisia de la club.

Neluțu Varga a reacționat după plecarea lui Iuliu Mureșan / Foto: captură TV

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, și-a înaintat miercuri demisia, care a fost acceptată de către conducerea echipei.

Neluțu Varga, finanțatorul grupării din Gruia, a reacționat după ce Mureșan, care revenise în luna octombrie la club, a ales să plece.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.red Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.red Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a spus Varga, potrivit GSP.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: