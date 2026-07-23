Vreme capricioasă cu maxime de 24 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, cu posibile averse de ploaie și maxime de 24 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 23 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 23 iulie, temperaturile vor fi în creștere față de ziua anterioară mai ales în centrul și sud-estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei.

Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua în zona montană, în sudul și nordul țării, unde se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 - 30 de grade Celsius, iar cele minime între 7 - 19 grade Celsius.

În Cluj, maximele termice nu vor depăși 24 de grade Celsius, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și șanse crescute de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului și pe parcursul episoadelor de ploaie.

Vineri, temperatura maximă va indica 22 de grade Celsius, iar în weekend valorile termice maxime vor varia între 25 – 28 de grade Celsius.

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