Lucrări pe ultima sută de metri la lărgirea drumului dintre Cluj-Napoca și Florești. Emil Boc: „Termenele NU sunt negociabile, altfel se lasă cu penalități”

Lucrările sunt pe ultima sută de metri la proiectul de lărgire de la 4 la 6 benzi pe drumul dintre Cluj-Napoca și Florești, stadiul a ajuns la 92%.

Lucrările au ajuns pe ultima sută de metri pe drumul dintre Cluj-Napoca și Florești | Foto: Facebook, Emil Boc

Curând va fi finalizată lărgirea de la patru la șase benzi pe drumul dintre Cluj-Napoca și Florești. Lucrările au ajuns la 92%, potrivit primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Lucrări pe ultima sută de metri la drumul dintre Cluj-Napoca și Florești

Vor fi șase benzi de circulație pe 3.5 km de drum, între Florești și Cluj-Napca. Două benzi vor dedicate mijloacelor de transport în comun.

„Am verificat stadiul lucrărilor la tronsonul 1 al Centurii Metropolitane, ruta Cluj-Florești. Vor fi 3,5 km de drum cu bandă dedicată pentru autobuze și salvare și piste de biciclete de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la Podul Calvaria din Cluj-Napca”, a anunțat Emil Boc, miercuri, 8 iulie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc: „Termenele nu sunt negociabile, altfel se lasă cu penalități”

Edilul a atras atenția asupra faptului că termenele contractuale nu sunt negociabile, altfel se lasă cu penalități de întârziere.

„31 iulie este termenul de finalizare al lucrărilor, ulterior, între 1 și 31 august se fac lucrări care includ marcaje, pentru că de la aplicarea ultimului strat de uzură la sfârșit de iulie trebuie să treacă cel puțin 15 zile până se aplică marcajul final cu bicomponent (…) Aducem un spor de calitate pentru descongestionarea traficului”, a mai precizat Emil Boc.

Trecere de pietoni aproape de Nodul N și peste 150 de locuri de parcare relocate

De asemena, în zona Auto World va fi o trecere de pietoni semaforizată.

„Începând din această noapte (8 spre 9 iulie 2026 - n. red.) vor începe lucrările de lărgire de la patru la șase benzi de cirulație pe Calea Florești până la Podul Calvaria”, a mai spus Emil Boc.

Proiectul include relocarea a 154 de locuri de parcare de pe Calea Florești.

„Deja 146 de cetățeni au primit noul abonament de parcare. Mai sunt așteptați opt care să primească noul loc de parcare.

Astfel, de la 1 septembrie, circulația va fi mai eficientă și mai fluidă, cu o infrastructură mai sigură și adaptată tuturor.

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