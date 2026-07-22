Aeroportul Cluj a ajuns la 2 milioane de pasageri mai devreme cu o săptămână decât în 2025. Cine este pasagera premiată

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a depășit miercuri, 22 iulie, pragul de două milioane de pasageri în 2026, cu aproximativ o săptămână mai devreme decât anul trecut.

Aeroportul Cluj a ajuns la 2 milioane de pasageri mai devreme decât în 2025 / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a înregistrat astăzi, 22 iulie, pasagerul cu numărul 2 milioane al acestui an. Această bornă a fost atinsă cu aproximativ o săptămână mai repede față de anul 2025, când borna a fost depășită abia în 1 august.

Pasagera cu numărul 2.000.000 a sosit la Cluj cu cursa TAROM de la București. Este vorba despre Diana Lucaciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, care a fost întâmpinată de reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj, ai Consiliului Județean Cluj și ai companiei TAROM. Cu această ocazie, femeia a primit un voucher TAROM pentru două persoane, valabil pentru zborurile interne, dar și un rucsac oferit de Aeroportul Internațional Cluj.

Directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, spune că depășirea pragului de două milioane de pasageri, pentru a opta oară în istoria Aeriportului Cluj, confirmă evoluția constantă a traficului aerian și încrederea de care aeroportul se bucură în rândul călătorilor.

„Depăşirea pragului de 2 milioane de pasageri în anul 2026, pentru a opta oară în istoria Aeroportului Internațional Cluj, este o performanță care reflectă profesionalismul și dedicarea întregii echipe a aeroportului, parteneriatul solid cu operatorii aerieni şi colaboratorii noştri, dar, înainte de toate, încrederea milioanelor de pasageri care aleg Aeroportul Internațional Cluj pentru călătoriile lor. Aeroportul Internațional Cluj operează la nivelul anului 2026 o rețea de peste 60 de destinații, dintre care 13 destinații sunt noi, acoperind astfel aproximativ 25 de țări din Europa și nu numai. În continuare, o permanentă preocupare a managementului aeroportuar rămâne extinderea reţelei de rute, precum și crearea de noi oportunități și servicii pentru pasagerii noştri”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Atingerea pragului de două milioane de pasageri vine într-un an în care aeroportul și-a extins rețeaua de zboruri, operând peste 60 de destinații din aproximativ 25 de țări, dintre care 13 sunt rute noi

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, consideră că rezultatul este consecința investițiilor realizate în ultimii ani și spune că proiectele de dezvoltare vor continua.

„Cele două milioane de pasageri marcate astăzi la aeroportul clujean, sunt rezultatul unei strategii clare, al investițiilor susținute și al deciziilor asumate.

Consiliul Județean Cluj va continua să investească în extinderea și modernizarea Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, pentru că un aeroport puternic inseamnă o economie mai competitivă, investiții noi și oportunități pentru întreaga regiune. Nu ne propunem doar să ținem pasul cu dezvoltarea, ci să o anticipăm și să construim infrastructura de care Clujul va avea nevoie în următoarele decenii. Această performanță atinsă astăzi de Aeroportul Internațional Cluj, aparține în primul rând clujenilor și tuturor celor care aleg să călătorească de pe Aeroportul Internațional Cluj, confirmând atât dorința tot mai mare de mobilitate a oamenilor, cât și încrederea acordată celui de-al doilea aeroport al României”, a declarat Preşedintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe.

La eveniment au fost prezenți directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, președintele Consiliului de Administrație al aeroportului, Viorel Federiga, consilieri județeni, precum și reprezentanți ai companiei TAROM, în frunte cu directorul general Bogdan Costaș.

Pe lângă dezvoltarea rețelei de destinații, conducerea aeroportului își propune să înceapă demersurile pentru realizarea infrastructurii necesare astfel încât Aeroportul Internațional Cluj să poată gestiona, în viitor, un trafic de până la 10 milioane de pasageri anual.

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