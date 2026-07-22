Avansează lucrările la Centrul integrat de simulare și cercetare al UMF Cluj: Biblioteca universitară, cu o capacitate de peste 240 de locuri, finalizată în această vară

Lucrările la cel mai amplu proiect de infrastructură academică și de cercetare medicală din Sud-Estul Europei - investiție de peste 50 de milioane de euro realizată de UMF Cluj, sunt în plină desfășurare. Astfel, lucrările la Biblioteca universitară ar putea fi încheiate la finalul lui august 2026.

Avansează lucrările la Centrul integrat de simulare și cercetare al UMF Cluj: Biblioteca universitară, cu o capacitate de peste 240 de locuri, finalizată în această vară|Foto: UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca

Continuă lucrările la cel mai mare proiect de infrastructură academică și de cercetare medicală din sud-estul Europei: Centrul de simulare, chirurgie experimentală și training - un proiect ambițios realizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Avansează lucrările la Centrul integrat de simulare și cercetare al UMF Cluj|Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Este vorba de un Centru integrat, o clădire cu două corpuri în care vor funcționa un Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și un Centru de chirurgie experimentală, inclusiv o Bibliotecă Universitară.

Complexul medical și de cercetare, cu o valoare de 255 de milioane de lei, este realizat pe o suprafață de aproximativ 17.000 mp, cifre ce reflectă amploarea și ambiția acestui demers.

Avansează lucrările la Centrul integrat de simulare și cercetare al UMF Cluj: Biblioteca universitară, cu o capacitate de peste 240 de locuri, finalizată în această vară

Proiectul a debutat în teren în primăvara acestui an și vine să asigure noi capacități de pregătire, studiu și cercetare pentru viitorii medici.

Ansamblul reunește două obiective majore:

*Corpul A - Centrul de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și Centrul de chirurgie experimentală și training, finanțat din fondurile proprii ale universității

*Corpul B - noua Bibliotecă universitară, finanțată prin fonduri PNRR.

Profesorul Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj, vizită pe șantierul Centrului integrat de simulare și cercetare dezvoltat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj|Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

„În prezent, la Corpul B se execută lucrările de finisaje, iar biblioteca urmează să fie finalizată la sfârșitul lunii august, conform calendarului de implementare al proiectului”, potrivit unei informări publicate de Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Noul spațiu va oferi 246 de locuri pentru studiu și lectură, săli tematice, zone de învățare individuală și colaborativă, precum și spații de relaxare dedicate studenților.

Corpul A, cu termen de finalizare în august 2028, va integra facilități de ultimă generație pentru simulare medicală, chirurgie experimentală, robotică, realitate virtuală și cercetare, consolidând poziția UMF „Iuliu Hațieganu” ca reper în educația medicală și în formarea practică a viitorilor profesioniști din domeniul sănătății.

Rector Anca Buzoianu: „O investiție de calitate în viitorul actului medical”

După cum semnala rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, proiectul reflectă preocuparea universității clujene pentru viitorul medicilor și responsabilitatea socială, fiind vorba de o investiție de calitate în viitorul actului medical:

Rector Anca Buzoianu: „Centrul integrat de simulare și cercetare este in proiect ce reflectă preocuparea pentru investiții de calitate în viitorul actului medical”.|Foto: monitorulcj.ro

„Scopul acestui Centru – un proiect integrat, coerent și funcțional - a fost să formăm medici mai competenți.

În această clădire va funcționa un Centru de Simulare și Cercetare pentru devoltarea competențelor profesionale. De asemenea, va fi localizat și un Centru de Chirurgie Experimentală – un centru pe care l-am avut, dar pe care acum îl dezvoltăm la standarde actuale.

A treia parte a clădirii va fi reprezentată de o Bibliotecă Universitară foarte modernă, care să răspundă cerințelor actuale ale studenților”, declara la începutul acestui an rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, profesorul Anca Buzoianu, care a detaliat și miza concretă a proiectului.

Avansează lucrările la Centrul integrat de simulare și cercetare al UMF Cluj|Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Rolul simulării medicale în pregătirea medicilor

Simularea medicală joacă un rol esențial în pregătirea medicilor rezidenți, oferindu-le un cadru controlat și sigur în care pot exersa tehnici chirurgicale, proceduri complexe și situații de urgență, fără riscuri pentru pacienți.

În cadrul Centrului de Simulare (Corpul A) vor fi amenajate spații cu simulatoare virtuale pentru proceduri de chirurgie robotică, neurochirurgie și ecografie cardiacă. Simulatoare de tip manechin pentru proceduri clinice, precum și simulatoare compexe, controlate wireless (SimMan).

Mai exact, spațiul va fi organizat pe specialități medicale și acoperă toate domeniile: medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, simulare clinică și robotică realitate virtuală, laparoscopie etc.

În același timp, Biblioteca universitară (Corpul B) va fi dotată cu o zonă ce le va oferi studenților un cadru adecvat pentru documentare. Spațiul va cuprinde săli de lectură tematice, săli de studiu inclusiv pe timpul nopții, spațiu de studiu silențios, zone de relaxare și socializare. Cele două corpuri sunt integrate funcțional, dar gestionate distinct din punct de vedere al finanțării.

Proiectul este realizat de Construcții Erbașu, cu o durată totală de 3 ani și 3 luni.

UMF Cluj dezvoltă o infrastructură de referință pentru formarea practică, cercetarea medicală și educația bazată pe simulare, consolidându-și astfel poziția în educația medicală din România și regiune.

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