Emil Boc, despre avansul lucrărilor la metrou: „Se lucrează la partea de proiectare, pentru toate stațiile aflate în lucru”.

Lucrările la metrou continuă la partea de proiectare, pentru toate stațiile aflate în lucru. Noul calendar urmează să fie făcut public după ce va fi prezentat de antreprenor: „Proiectarea este partea cea mai grea și mai complicată a unei lucrări de metrou”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc, despre avansul lucrărilor la metrou: „Se lucrează la partea de proiectare, pentru toate stațiile aflate în lucru”.|Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

Lucrările la metroul din Cluj vor continua conform soluțiilor oferite de specialiști în etapa de proiectare.

În primăvara acestui an, antreprenorul efectua lucrări pregătitoare pentru organizarea de șantier pe amplasamentul viitoarei stații de metrou Copiilor.

Primarul Emil Boc a anunțat, joi, că lucrările continuă la partea de proiectare, iar etapa de implementare se va baza pe calendarul prezentat de antreprenor.

Emil Boc, despre avansul lucrărilor la metrou: „Se lucrează la partea de proiectare, pentru toate stațiile aflate în lucru”.

După cum a explicat edilul Emil Boc, noul calendar va fi propus în urma deciziei Guvernului a scoate mai multe proiecte din PNRR:

„Calendarul despre care vorbiți este desuet de un an de zile. Știți foarte bine decizia Guvernului de a scoate multe proiecte din PNRR. Din acel moment, nu mai există calendarul invocat”, a precizat primarul Emil Boc în cadrul dezbaterilor din ședința de Consiliu Local de joi.

Emil Boc a explicat că, în prezent, proiectul metroului se află în etapa de proiectare, componentă esențială ce nu este lipsită de dificultăți specifice:

„Pentru orice lucrare de o asemenea anvergură, două treimi din proiect înseamnă proiectare și o treime execuție. Proiectarea este partea cea mai grea și mai complicată a unei lucrări de metrou. Asta mi-au spus toți constructorii și toți experții cu care am discutat. Proiectarea este cheia. Când ai proiectarea rezolvată, lucrurile devin mult mai ușor de făcut”, a declarat primarul Emil Boc.

Edilul a oferit exemplul altor orașe europene, precum Bilbao ori Salonic, unde realizarea metroului a fost condiționată de complexitatea proiectării și a lucrărilor de execuție.

„Orice proiect de metrou presupune o durată lungă de timp. Am fost în foarte multe localități din Europa, inclusiv la Salonic și Bilbao, iar toți mi-au spus că aceste lucrări sunt, din nefericire, de durată și că partea de proiectare reprezintă cea mai mare provocare în realizarea lor”.

La toate stațiile aflate acum în faza de proiectare se lucrează ritmic:

„Evident, când am graficul pe care antreprenorul trebuie să ni-l prezinte, îl voi putea aduce în fața dumneavoastră. În acest moment se lucrează la proiectare, la toate stațiile aflate în lucru. De asemenea, analizăm contractul, astfel încât acesta să poată fi implementat. Când voi avea toate datele necesare, le voi prezenta”, a mai spus primarul Emil Boc.

Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024. Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor - 19 stații - în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km.

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