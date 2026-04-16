Cercetări arheologice la Metroul Cluj. Ce se întâmplă dacă sunt descoperite ruine și obiecte vechi pe șantier?

Constructorul metroului din Cluj, Gülermak, a explicat de ce se efectuează cercetări arheologice preventive pe șantiere precum cel al metroului.

Cercetări arheologice la Metroul Cluj

Constructorul a răspuns la întrebarea „De ce se face cercetare arheologică preventivă în cazul unui proiect de metrou?”

„Scopul cercetării arheologice preventive este salvgardarea patrimoniului arheologic. Deoarece un proiect de tip metrou afectează semnificativ solul și subsolul, cercetarea arheologică preventivă presupune identificarea, documentarea și investigarea contextelor arheologice din zonele afectate de lucrări. La final, propunerile și rezultatele din raportul de cercetare sunt analizate de Comisia Națională de Arheologie, iar certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de Ministerul Culturii”, a explicat constructorul, miercuri, 15 aprilie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook Magistrala I de Metrou Cluj.

Potrivit sursei citate, cercetarea arheologică se realizează de către specialiști autorizați de Ministerul Culturii, în zonele de sit arheologic afectate de proiectele de infrastructură, precum metroul.

Ce se întâmplă în cazul unor descoperiri arheologice la metroul Cluj?

„Este recomandat ca aceste lucrări (cercetări arheologice - n. red.) să fie demarate încă din fază de proiectare, pentru a preveni posibile blocaje în execuție. În cazul stațiilor de metrou avizate în scopul cercetărilor arheologice preventive, orice activități care nu au legătură cu şantierul arheologic sunt întrerupte până la finalizarea cercetării arheologice”, a mai precizat constructorul.

Conform acestuia, în cazul unor descoperiri unor structuri coerente de monumente arheologice, in situ, responsabilul științific va avea în vedere măsuri de protejare a acestora, cum ar fi conservarea in situ sau alte soluții de protectie și valorificare.

„De aceea, acesta (responsabilul științific - n. red.) poate să nu propună descărcarea de sarcină arheologică (procedura prin care se confirmă că un teren pe care s-au descoperit rămășite cu valoare istorică poate fi redat activităților economice, de exemplu, construcții - n. red.), ceea ce nu înseamnă neapărat că zona nu va putea fi folosită în cadrul proiectului, ci că soluția tehnică trebuie adaptată în funcție de măsurile de protejare stabilite”, au mai precizat reprezentanții Gülermak.

Ce se întâmplă pe șantier dacă în timpul lucrărilor sunt descoperite ruine, oseminte sau obiecte vechi?

„Dacă în timpul lucrărilor de execuție vor fi identificate contexte arheologice (ruine, oseminte, artefacte etc.), lucrările se întrerup imediat, perimetrul este delimitat și securizat, iar descoperirea este anunțată autorităților competente. Reluarea lucrărilor se va face doar după ce un specialist delegat evaluează situația. Dacă se impune, se va propune deschiderea unei cercetări arheologice preventive”, a mai detaliat constructorul.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață 60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de 40,39 ha) și UAT Florești (în suprafață de 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul zonei Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul Spital Regional de Urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

CITEȘTE ȘI: