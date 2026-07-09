Deputatul clujean Radu Moisin speră la o reconciliere între „puciștii” din PNL și „tabără pro-Bolojan”: „Lucrurile se vor clarifica”

Deputatul clujean Radu Moisin speră la o detensionare a conflictului din PNL dintre „puciști” și tabăra pro-Bolojan.

Deputatul liberal clujean Radu Moisin speră la o clarificare a situației din PNL | Foto: monitorulcj.ro

Deputatul liberal clujean Radu Moisin a vorbit despre situația din PNL, în urma deciziei instanței de a suspenda deciziile Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal din 21 iunie 2026 și a spus că speră la o aplanare a conflictului din interioriul partidului.

Întrebat dacă ar mai exista o cale de reconciliere între „puciștii” din PNL și „tabără pro-Bolojan”, Radu Moisin a răspuns că situația este tensionată în Partidul Național Liberal și că el nu este tipul de om care să pună gaz pe foc sau să încurajeze conflictele interne.

Radu Moisin, despre situația din PNL: „O reconciliere este scenariul cel mai frumos”

„În mod ideal întotdeauna o reconciliere este scenariul cel mai frumos. Nu știu dacă se poate ajunge acolo. Atmosfera este extrem de tensionată în acest moment, dar sunt convins că, până la urmă, lucrurile se vor clarifica. Eu nu am contribuit deloc la crearea acestei stări de tensiune, nici nu o voi face”, a spus Radu Moisin, joi, 9 iulie 2026, în cadrul unei conferințe de presă la Cluj-Napoca.

Deputatul clujean speră ca lucrurile să se detensioneze în PNL.

„Totuși, guvernarea este pe umerii PNL, chiar dacă prim-ministrul este interimar. Eforturile trebuie să se concentreze pe finalizarea PNRR în bune condiții. (…) Dacă aș avea o soluție pentru situația din PNL aș fi prezentat-o deja colegilor din partid, dar nu îmi place care este atmosfera din Partidul Național Liberal, această tensiune care durează de ceva timp. Înafară de speranță nu am nimic în momentul de față”, a mai spus Radu Moisin.

El a vorbit și despre hotărârea Tribunalului București, care a decis miercuri, 8 iulie 2026, să suspende deciziile luate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026.

„Un jurist sau un avocat responsabil ia act de hotărârile instanței. Nu am comentat hotărâri judecătorești de-a lungul timpului. Am încercat să fiu foarte rezervat. Voi fi și pe viitor. Treubie să înțeleg, ca om politic, că justiția este o putere separată, ca în orice stat democratic”, a mai spus Radu Moisin.

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