A fost semnat contractul pentru metroul din Cluj. Este cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani.

Contractul pentru realizarea metroului din Cluj a fost semnat, joi, 25 mai, de primarul Emil Boc, în prezența premierului Nicolae Ciucă și a ministrului de Interne Lucian Bode.

Semnarea contractului pentru magistrala 1 de metrou din Cluj, în prezența prim-ministrului Nicolae Ciucă /Foto: monitorulcj.ro

„Vreau să subliniez colaborarea extraordinară cu ministerul Transporturilor. Și vreau să mulțumesc domnului prim-ministru Nicolae Ciucă pentru susținerea instituțională, financiară și de viziune. Apreciem ce faceți pentru România”, a declarat Emil Boc.

Reprezentanții constructorului, Gulermak (Turcia) – Alstom – Arcada, au declarat: „Aș dori să vă anunț că subsidiarele companiei noastre au căștigat un proiect similar in Dubai. Ei sunt gata sa exacute aceeasi calitate și la Cluj, la termenele decise”.

„Este un important consorțiu, împreună cu parteneri români. Cu alte cuvinte e un consorțiu de companii serioase care sunt convins că se vor ține de termenii contractuali asumați”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

„Sunt invidios pe clujeni. În ultimul an și jumătate am incercat să ne tinem de bornele asumate. Sunt invidios pentru că administrația din Cluj a știut să pună proiecte importante in PNRR”, a recunoscut ministrul Sorin Grindeanu.

„Acest proiect n-ar fi fost posibil fără un prim-ministru care să creadă în acest proiect”, a declarat Emil Boc.

Nicolae Ciucă: „Mă bucur să revin la Cluj cu o astfel de ocazie în care se lansează un proiect, în premieră pentru România. Primul proiect de o asemenea valoare in ultimii 30 de ani. Dar și ca însemnătate, al doilea municipiu reședință de județ, după Capitală, care va avea metrou (…) Mai multe proiecte specifice au făcut ca mun. Cluj-Napoca să fie remarcat la nivel european, ca un oraș în care calitatea vieții, evoluția economică, se ridică la nivelul standardelor din țările dezvoltate. Noi nu am făcut nimic altceva decât să spijinim un proiect al autorităților locale. Acest proiect este rezultatul eforturilor complementare între autoritățile locale și centrale”, a spus premierul Ciucă.

„Administrația din Cluj stabilește un standard care sper să fie preluat la nivelul celorlalte localități din România. (…) Metroul este o necesitate. Am crezut că e de datoria noastră să venim în sprijinul autorităților din Cluj. Metroul se înscrie perfect în obiectivele Uniunii Europene, dar și a României. Este nu doar un proiect unde se va realiza o capabilitate de transport, ci va ajuta la consolidarea mai multor locuri de muncă bine plătite. Este un proiect pentru români, care produce dezvoltare”, a mai adăugat premierul Nicolae Ciucă

Cel mai mare contract de infrastructură din ultimii 30 de ani

Este vorba de cel mai mare contract din sectorul transporturilor parafat în ultimii ani, cu o valoare de 9 miliarde lei, din care 1,5 miliarde lei fonduri din PNRR. Termenul de realizare este de 8 ani, și cuprinde 12 luni pentru etapa de proiectare și 7 ani pentru execuția lucrărilor.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca anunțau recent că realizarea acestui proiect însemnat va plasa Clujul la un alt nivel de dezvoltare.

„Vom pregăti orașul pentru următorii zeci de ani, vom intra într-o altă ligă a orașelor din toate punctele de vedere, a mobilității, a poluării, a diminuării traficului din oraș și crearea alternativelor de circulație pentru cetățeni. Până astăzi nu s-a inventat o altă soluție de mobilitate mai bună decât cea cu metroul și, evident, centurile de ocolire ale orașului”, declara la începutul lunii mai viceprimarul Clujului Dan Tarcea.

Astfel, metroul din Cluj ar putea fi realizat până în 2031, potrivit asigurărilor oferite de administrația locală. „Termenul final este 2031 cu întregul traseu, 19 stații. Primăria și-a îndeplinit toate cerințele până acum, a respectat jaloanele și noi am făcut tot ce trebuia pentru a ne încadra în termenele prevăzute în PNRR”, a declarat Emil Boc.

Finanțarea primelor 9 stații de metrou, care trebuie finalizate până în 2026, va fi asigurată prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Primele stații ale metroului vor cuprinde zone de pe direcția strada Câmpului - Sopor (stațiile Sf. Maria – Europa Unită – 7,5 km). Ulterior, lucrărilor vor continua cu tronsoanele Florești – Sf. Maria și Mărăști – Muncii (10 stații, un depou) – 12,6 km.

Constructor este Asocierea Gulermak (Turcia) – Alstom – Arcada. Primăria Cluj-Napoca este la a treia licitație a contractului pentru supervizarea lucrărilor și așteaptă ofertele până pe 8 iunie (termen prelungit).

Etapele realizării metroului din Cluj

După semnarea contractului, asocierea de firme care va realiza lucrările la metrou va trebui să constituie garanția în cadrul proiectului, urmând ca ulterior să fie emis ordinul de începere a lucrărilor. Potrivit primarului Emil Boc, termenul pentru proiectarea lucrărilor este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. După realizarea acestui pas, urmează eliberarea autorizației de construcție și începerea lucrărilor în teren.

„După semnare, în maxim 15 zile trebuie să se constituie garanția pentru contract - peste 150 milioane de euro, după care va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, în funcție de depunerea garanției. Proiectarea va dura 6 luni, după care urmează emiterae autorizație și ulterior se va da startul lucrărilor în teren. 301 milioane de euro avem asigurate din PNRR, cu termen de realizare până în 31 iunie 2026, trebuie finalizate 9 stații între Sopor și strada Câmpului. Până în acest moment, Primăria și-a onorat toate jaloanele din PNRR, inclusiv semnarea, pentru care era termen data de 15 iunie. Este vorba despre cel mai mare contract de infrastructură din România după 1989, un obiectiv important pentru Cluj și pentru întreaga Românie”, a declarat primarul Emil Boc în cadrul unei conferințe susținute la începutul lunii mai.

Trenurile metroului din Cluj-Napoca vor circula la un interval de 90 de secunde, iar capacitatea va fi cuprinsă între 15.000 şi 20.000 pasageri, mai puţin de jumătate din capacitatea proiectată pentru Magistralele M5 şi M6 din Bucureşti.

